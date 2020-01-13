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Опубликован график проверки системы оповещения населения Бреста
14.01.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует "Внимание всем!"
В течение 2020 года в городе Бресте, как и в предыдущие годы, будет осуществляться плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка средств оповещения населения города будет проводиться с 09.00 до 11.00 часов путем подачи громкого сигнала в течение 3-5 секунд, в следующие дни:
14 января
11 февраля
10 марта
14 апреля
12 мая
09 июня
14 июля
11 августа
08 сентября
13 октября
10 ноября
08 декабря
Просим не волноваться, и одновременно довести данную информацию до близких и знакомых.
Для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал "Внимание всем!". Узнать его можно по звуку электрических сирен и других сигнальных средств. Если, находясь дома, вы услышали этот сигнал, нужно сразу же включить телевизор или радиоприемник. С помощью экстренных сообщений вам передадут информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации для последующих действий.
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Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует "Внимание всем!" В течение 2020 года в городе Бресте, как и в предыдущие годы, будет...
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