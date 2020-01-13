ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован график проверки системы оповещения населения Бреста

14.01.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует "Внимание всем!"

Опубликован график проверки системы оповещения населения Бреста

В течение 2020 года в городе Бресте, как и в предыдущие годы, будет осуществляться плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка средств оповещения населения города будет проводиться с 09.00 до 11.00 часов путем подачи громкого сигнала в течение 3-5 секунд, в следующие дни:

14 января

11 февраля

10 марта

14 апреля

12 мая

09 июня

14 июля

11 августа

08 сентября

13 октября

10 ноября

08 декабря

Просим не волноваться, и одновременно довести данную информацию до близких и знакомых.

Для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал "Внимание всем!". Узнать его можно по звуку электрических сирен и других сигнальных средств. Если, находясь дома, вы услышали этот сигнал, нужно сразу же включить телевизор или радиоприемник. С помощью экстренных сообщений вам передадут информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации для последующих действий.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует "Внимание всем!" В течение 2020 года в городе Бресте, как и в предыдущие годы, будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика