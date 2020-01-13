Опубликован график проверки системы оповещения населения Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует "Внимание всем!"





В течение 2020 года в городе Бресте, как и в предыдущие годы, будет осуществляться плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка средств оповещения населения города будет проводиться с 09.00 до 11.00 часов путем подачи громкого сигнала в течение 3-5 секунд, в следующие дни:

14 января

11 февраля

10 марта

14 апреля

12 мая

09 июня

14 июля

11 августа

08 сентября

13 октября

10 ноября

08 декабря

Просим не волноваться, и одновременно довести данную информацию до близких и знакомых.

Для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал "Внимание всем!". Узнать его можно по звуку электрических сирен и других сигнальных средств. Если, находясь дома, вы услышали этот сигнал, нужно сразу же включить телевизор или радиоприемник. С помощью экстренных сообщений вам передадут информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации для последующих действий.