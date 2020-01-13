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В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы
Источник материала: Tut.by
В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 15 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением плановых работ в автоматизированной информационной системе «Расчет».
Из-за этого с 6.30 до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет», «возможно, будет отсутствовать», сообщили в ЕРИП.
Напомним, в работе ЕРИП во вторник утром, 14 января,
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В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 15 января, возможны перерывы в работе системы.
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