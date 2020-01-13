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В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы

14.01.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 15 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением плановых работ в автоматизированной информационной системе «Расчет».


Из-за этого с 6.30  до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет», «возможно, будет отсутствовать», сообщили в ЕРИП.

Напомним, в работе ЕРИП во вторник утром, 14 января, возникли кратковременные сбои. Пользователи сообщали, что не могут через систему совершить оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж система выдавала сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Сбои в работе оперативно устранили. 

 

 
 
 
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В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 15 января, возможны перерывы в работе системы.
 
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