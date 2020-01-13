В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы

Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 15 января, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением плановых работ в автоматизированной информационной системе «Расчет».





Из-за этого с 6.30 до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет», «возможно, будет отсутствовать», сообщили в ЕРИП.

Напомним, в работе ЕРИП во вторник утром, 14 января, возникли кратковременные сбои. Пользователи сообщали, что не могут через систему совершить оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж система выдавала сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Сбои в работе оперативно устранили.