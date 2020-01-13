Минфин Беларуси не считает необходимым корректировать бюджет из-за нефтяных проблем с Россией

Источник материала: Ежедневник





Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"Работаем по утвержденному бюджету, необходимости в каких-то его экстренных изменениях нет", - сказал Максим Ермолович, отвечая на вопрос, как влияет ситуация с российской нефтью на бюджет Беларуси.

По его словам, ситуация оказывает влияние в том плане, что нет поступлений в бюджет экспортных пошлин на сырую нефть, производимую в Беларуси. При этом министр обратил внимание, что говорить о каких-то изменениях годовых объемов доходов рано, пишет БЕЛТА .

"Мы работаем в штатном режиме, никаких решений, связанных с этими изменениями условий поставки нефти, мы не принимаем", - отметил Максим Ермолович.

Министр добавил, что бюджет-2019 исполнен с несколько большим профицитом, чем ожидалось. "Поэтому мы достаточно подготовленно входим в бюджет 2020 года. Мы очень хорошо подготовились в прошлом году к любым рискам - и с исполнением бюджета, и с работой нефтегазового сектора", - резюмировал он.