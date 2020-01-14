ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

14.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

14 января Кореличский РОЧС подвел итоги работы за 2019 год. На собрании присутствовали председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев, первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич.

С докладами о проведенной работе выступили первый заместитель начальника отдела, начальник инспекции надзора и профилактики Николай Шуляк, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Анатолий Шелк и заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Сергей Бунчук. В завершении выступлений докладчики проанализировали проведенную работу и определили цели на текущий год.

В финале собрания Александр Ясев наградил отличившихся работников Кореличского РОЧС и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником.

Елизавета АЙКЯН
Фото автора

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

 

 

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

 

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

 

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

 

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января Кореличский РОЧС подвел итоги работы за 2019 год. На собрании присутствовали председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев, первый заместитель
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика