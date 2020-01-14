Подведены итоги работы Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 2019 году

Источник материала: Полымя

14 января Кореличский РОЧС подвел итоги работы за 2019 год. На собрании присутствовали председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев, первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич.

С докладами о проведенной работе выступили первый заместитель начальника отдела, начальник инспекции надзора и профилактики Николай Шуляк, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Анатолий Шелк и заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Сергей Бунчук. В завершении выступлений докладчики проанализировали проведенную работу и определили цели на текущий год.

В финале собрания Александр Ясев наградил отличившихся работников Кореличского РОЧС и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником.

Елизавета АЙКЯН

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