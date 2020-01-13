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«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На подиум вышли подопечные Белорусского детского хосписа и их родители. К показу и профессиональной фотосессии их подготовили визажисты-волонтёры, а мастер-классы по позированию и дефиле дали преподаватели школы красоты.
Валерия Лис, воспитанница Белорусского детского хосписа:
Для воспитанницы Белорусского детского хосписа Валерии Лис сегодня многое впервые – профессиональный макияж, причёска, дефиле. Обычно необычные дети редко попадают под свет софитов и в объектив фотокамер. Эту несправедливость решили исправить в Национальной школе красоты и устроили мини- «модный показ» для особенных детей и их родителей. В плюсе настроения оказались все.
На сцене мастер-классы по дефиле и хореографии, в закулисье – огромная фабрика красоты, на моделях – украшения от белорусских дизайнеров. Всё максимально по-настоящему.
Чтобы подарить детям праздник, работали десятки волонтёров. Кто-то отпросился с работы на пару часов, кто-то взял отгул или за свой счёт, но пришёл каждый, кто услышал призыв.
Дарина Михалевич, официальный представитель Национальной школы красоты:
Вероника Гришкова, корреспондент:
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«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа
Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подиум вышли подопечные...
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