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«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

14.01.2020 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

На подиум вышли подопечные Белорусского детского хосписа и их родители. К показу и профессиональной фотосессии их подготовили визажисты-волонтёры, а мастер-классы по позированию и дефиле дали преподаватели школы красоты.

Вероника Гришкова – о фотографии как терапии. 

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Валерия Лис, воспитанница Белорусского детского хосписа:
На эксперименты я готова всегда, главное – не покраска волос.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Для воспитанницы Белорусского детского хосписа Валерии Лис сегодня многое впервые – профессиональный макияж, причёска, дефиле. Обычно необычные дети редко попадают под свет софитов и в объектив фотокамер. Эту несправедливость решили исправить в Национальной школе красоты и устроили мини- «модный показ» для особенных детей и их родителей. В плюсе настроения оказались все. 

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа


Алексей Иванченко, фотограф-волонтёр:
Приятно видеть, что дети сегодня почувствовали себя настоящими моделями, это очень здорово видеть такие эмоции, улыбки, просто класс, у меня нет слов.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа


Марина и Павел Пинчук:
В основном, такие дети, конечно, дома, при маме. И мама при детях, и возможность только выйти в магазин. Поэтому очень мы благодарны, что такое мероприятие организовали для нас, такое женственное, красивое, что мы можем почувствовать себя моделями. 

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

На сцене мастер-классы по дефиле и хореографии, в закулисье – огромная фабрика красоты, на моделях – украшения от белорусских дизайнеров. Всё максимально по-настоящему.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Чтобы подарить детям праздник, работали десятки волонтёров. Кто-то отпросился с работы на пару часов, кто-то взял отгул или за свой счёт, но пришёл каждый, кто услышал призыв.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа


Юлия Барт, креативный менеджер Белорусского детского хосписа:
В работе детского хосписа очень важный момент – это положительные эмоции, впечатления и новый опыт для наших ребят, который, действительно, украшает их жизнь.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Дарина Михалевич, официальный представитель Национальной школы красоты:
Сегодня у нас около 30 гостей, для них мы проводим мастер-классы. Это дефиле, хореография, актёрское мастерство. Также у нас есть игровая зона, чтобы развеселить наших ребят.

«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Вероника Гришкова, корреспондент:
Почувствовать себя принцессой, хоть раз в жизни мечтает каждая девочка. Специально для воспитанниц хосписа в Национальную школу красоты привезли настоящую корону «Мисс Беларусь». Ведь, как говорится, мечты существуют, чтобы их исполнять.

Люди в материале: Павел Пинчук, Алексей Иванченко, Юлия Барт, Дарина Михалевич, Вероника Гришкова
 
 
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Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На подиум вышли подопечные...
 
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