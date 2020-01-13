







Напомним, Форум предпринимателей, прошедший в Минске 16 декабря 2019 года, выразил опасения «углубленной интеграцией» с Россией для малого предпринимательства, которые связаны с с внедрением систем прослеживаемости и маркировки товаров.





«Опасения относительно углубленной интеграции с Российской Федерацией, связанные с внедрением систем прослеживаемости и маркировки товаров, не имеют под собой оснований, поскольку Республика Беларусь и другие государства-члены Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) ведут скоординированную работу на площадке Евразийской экономической комиссии по снижению неудобств и рисков для бизнеса в связи с внедрением указанных систем, - считает И.Бабаченок. - Соответственно, заложенные в подписанных в рамках ЕАЭС соглашениях нормы, будут выполняться вне зависимости от дальнейшего хода двухсторонних белорусско-российских переговоров».





Чиновник подчеркнул, что проблемы, поднятые Форумом предпринимателей, неоднократно обсуждались в течение 2019 года, и по ним принимались решения.

Форум настаивает на решение всех проблем, обсуждавшихся ранее.









Предприниматели призывают «госорганы не уклоняться, по малопонятным для нас причинам, от проблемы розничной торговли товарами лёгкой промышленности на территории страны представителями среднеазиатских республик с явными нарушениями законодательства – а решить её в кратчайшие сроки».





Форум предпринимателей потребовал также «приостановки участия Беларуси в интеграционных соглашениях с Российской Федерацией, наносящих вред потребительскому рынку страны и создающих заведомо неравные условия для работы ИП на розничном рынке РБ и предпринимателей России, а также не заключения в будущем таких подобных соглашений».