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Наконец-то: власти решили избавить Минск от заборов, которые уродуют город

14.01.2020 17:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти наконец решили, что Минск пора избавлять от декоративных заборов, которые так не любят многие местные жители, а также урбанисты и активисты. О том, что от заборов будут уходить, sb.by рассказал зампреда Мингорисполкома Александр Дорохович.

«Понимаем, видим и с заборами впредь будем вести себя крайне-крайне осторожно. Соглашусь, что и критика здесь очень справедлива: упор нужно делать на другие решения, в том числе на красиво цветущие кустарники», – заявил Дорохович журналист.

Есть предположение, что долгожданное решение властей – результат электронной петиции. Ее составили еще в октябре 2019 года; по тексту минчане требовали убрать все заборы из города, поскольку они опасны – становятся дополнительным поражающим элементом при ДТП. Не говоря уже о том, что заборы не красят Минск, а наоборот – портят вид города. 

Авторы петиции призывали ограждать не металлом, а кустарниками, как это делают в европейских городах. В этом заключен большой смысл: растения нужно лишь периодически подрзеать, в то время как заборы требуют постоянной покраски и ремонта. Кроме того, известно, что заборы на улице Дзержинского и Притыцкого обошлись бюджету в миллион долларов (не шутка). Тогда Мингорисполком ответил на коллективную просьбу противоречиво, но работа в этом направлении, по-видимому, началась. И вот ней по крайней мере заговорили.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти наконец решили, что Минск пора избавлять от декоративных заборов, которые так не любят многие местные жители, а также урбанисты и активисты. О том, что от...
 
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