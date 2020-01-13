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Наконец-то: власти решили избавить Минск от заборов, которые уродуют город
Источник материала: KYKY>
Власти наконец решили, что Минск пора избавлять от декоративных заборов, которые так не любят многие местные жители, а также урбанисты и активисты. О том, что от заборов будут уходить, sb.by
«Понимаем, видим и с заборами впредь будем вести себя крайне-крайне осторожно. Соглашусь, что и критика здесь очень справедлива: упор нужно делать на другие решения, в том числе на красиво цветущие кустарники», – заявил Дорохович журналист.
Есть предположение, что долгожданное решение властей – результат электронной петиции. Ее
Авторы петиции призывали ограждать не металлом, а кустарниками, как это делают в европейских городах. В этом заключен большой смысл: растения нужно лишь периодически подрзеать, в то время как заборы требуют постоянной покраски и ремонта. Кроме того, известно, что заборы на улице Дзержинского и Притыцкого
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Власти наконец решили, что Минск пора избавлять от декоративных заборов, которые так не любят многие местные жители, а также урбанисты и активисты. О том, что от...
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