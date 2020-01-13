Минск претендует на проведение I Европейского велосипедного фестиваля

Минск в 2021 году может принять I Европейский велосипедный фестиваль. Пока окончательного решения не принято, но, как пишет TUT.by , именно белорусская столица является главным претендентом на проведение соревнований.

Как рассказала председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья ЦИЛИНСКАЯ, речь идет прежде всего о проведении в Минске в рамках фестиваля в течение двух недель в августе 2021 года пяти элитных чемпионатов Европы по олимпийским дисциплинам: шоссе, МТВ, трек, ВМХ-гонки, ВМХ-фристайл, а также массовый заезд любителей Гран Фондо. Последний является самым популярным и брендовым соревнованием среди любителей велосипедного спорта и собирает тысячи участников в различных возрастных категориях. В нем также разыгрываются медали чемпионата Европы.

Предполагается, что в Минск приедет элита европейского велосипедного спорта – это порядка 5000 участников и более 2000 представителей спортивных делегаций из 50 стран Европы. Гонщики будут бороться за 72 комплекта наград.

Сообщается, что на этой неделе белорусскую столицу посетит делегация Европейского велосипедного союза (UEC) во главе с его президентом Рокко Катанео.