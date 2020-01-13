ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск претендует на проведение I Европейского велосипедного фестиваля

14.01.2020 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минск претендует на проведение I Европейского велосипедного фестиваля
Сайт II Европейских игр

Минск в 2021 году может принять I Европейский велосипедный фестиваль. Пока окончательного решения не принято, но, как пишет TUT.by, именно белорусская столица является главным претендентом на проведение соревнований.

Минск претендует на проведение I Европейского велосипедного фестиваля Татьяна Шаракова взяла «бронзу» на этапе Кубка мира на велотреке в Минске

Как рассказала председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья ЦИЛИНСКАЯ, речь идет прежде всего о проведении в Минске в рамках фестиваля в течение двух недель в августе 2021 года пяти элитных чемпионатов Европы по олимпийским дисциплинам: шоссе, МТВ, трек, ВМХ-гонки, ВМХ-фристайл, а также массовый заезд любителей Гран Фондо. Последний является самым популярным и брендовым соревнованием среди любителей велосипедного спорта и собирает тысячи участников в различных возрастных категориях. В нем также разыгрываются медали чемпионата Европы.

Предполагается, что в Минск приедет элита европейского велосипедного спорта – это порядка 5000 участников и более 2000 представителей спортивных делегаций из 50 стран Европы. Гонщики будут бороться за 72 комплекта наград.

Сообщается, что на этой неделе белорусскую столицу посетит делегация Европейского велосипедного союза (UEC) во главе с его президентом Рокко Катанео.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мелитина Станюта поразила поклонников фантастическими фото с отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика