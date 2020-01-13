Мелитина Станюта поразила поклонников фантастическими фото с отдыха

Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива.

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Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.





- Это что-то невероятное! - комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.





- Это просто я, - кокетничает Мелитина.





Просто посмотрите, как это красиво!





К слову, автор фото предпочел остаться за кадром - с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.







