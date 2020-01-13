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Мелитина Станюта поразила поклонников фантастическими фото с отдыха
Источник материала: Партизан
На пляже в Дубае известная белорусская спортсменка не только позирует в бикини, но и поражает гимнастическими трюками
Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива.
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Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.
- Это что-то невероятное! - комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.
- Это просто я, - кокетничает Мелитина.
Просто посмотрите, как это красиво!
К слову, автор фото предпочел остаться за кадром - с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.
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На пляже в Дубае известная белорусская спортсменка не только позирует в бикини, но и поражает гимнастическими трюками
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