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Мелитина Станюта поразила поклонников фантастическими фото с отдыха

14.01.2020 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пляже в Дубае известная белорусская спортсменка не только позирует в бикини, но и поражает гимнастическими трюками

Мелитина Станюта поразила поклонников фантастическими фото с отдыха
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Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива. 
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Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.

- Это что-то невероятное! - комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.

- Это просто я, - кокетничает Мелитина.

Просто посмотрите, как это красиво!

К слову, автор фото предпочел остаться за кадром - с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.
 
 
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На пляже в Дубае известная белорусская спортсменка не только позирует в бикини, но и поражает гимнастическими трюками
 
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