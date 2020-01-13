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Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии

14.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии

38-летняя случчанка Ирина Вейго, которая летом 2018 года попала в страшное ДТП под Солигорском, нуждается в дорогостоящем лечении в Германии. Что на самом деле произошло в тот роковой день, в каком состоянии сейчас находится Ирина и какая сумму требуется к сбору, SlutskGorod рассказала волонтёр.

Ирина Вейго уроженка Слуцка, училась в 8 школе и и поступила в ВУЗ. После окончания университета девушка вышла замуж и переехала жить в Санкт-Петербург. Здесь же работала программистом в частной фирме. Часто девушка приезжала на родину погостить у мамы.

Так летом 2018 года Ирина в очередной раз приехала в Слуцк. В середине июня вместе с подругой Светланой (имя изменено по этическим причинам) решили поехать на голубые озёра. Ехали на автомобиле Светы вместе с четырьмя детьми, которые сидели сзади не пристёгнутые. За рулём в тот день была Светлана, а Ирина сидела на пассажирском сидении.

В какой-то момент Светлана отвлеклась на телефон и не заметила приближающийся грузовик. Как позже написали в сводках, водитель, выезжая со второстепенной дороги и выполняя манёвр левого поворота, не уступила дорогу и совершила лобовое столкновение с движущейся слева по главной дороге автомашиной МАЗ-650118.

Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии

В результате столкновения водитель и дети пострадали, но не сильно. А вот Ирина получила перелом позвоночника. Девушку экстренно отправили на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минск, где её прооперировали. В течение двух месяцев после этого она находилась в реанимации.

Для Иры в Беларуси необходимой методики лечения не нашли, поэтому дальнейшую реабилитацию девушка проходит в Санкт-Петербурге. Рядом с ней постоянно находится мама Галина и муж Александр.

У Ирины осталось двое несовершеннолетних дочерей: младшей 8, а старшей 15 лет. Но мама вот уже 1,5 года не может даже обнять их, ведь она парализована.

«На данный момент Ирина проходит уже третий курс реабилитации. Лечение пока оплачивают сами, но деньги постепенно заканчиваются. Сумма не маленькая - в переводе за курс выходит что-то около 7500 долларов. Есть знакомые, родственники, которые оказывают посильную помощь. Только не всё так просто. Ире нужно дорогостоящее лечение в немецкой клинике, которая готова её принять уже в марте. А это 108.950 евро. Сумма просто нереальная для семьи Ирины, поэтому без помощи неравнодушных людей здесь не обойтись»,- рассказала Татьяна, которая помогает вести страницу помощи девушке в ВК.

Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии

Скриншот документа из немецкой клиники.

Если вы желаете помочь Ирине в сборе средств на лечение в клинике, можно пополнить баланс благотворительного номера МТС: +375 (29) 842 00 38

Кроме того, можно перевести помощь на благотворительные счета:

✅Получатель: ВЕЙГО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Номер счета: 40817810255863147017
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653
ИНН: 7707083893
КПП: 784243001
SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты 5469550034063070

Телефон: (905) 215 93 46

✅Для долларов:
Beneficiary Name: Veygo Irina Nikolaevna
Correspondent SWIFT: IRVTUS3N
Correspondent Bank: The Bank of New York Mellon, New York
Beneficiary SWIFT: SABRRUMM
Beneficiary Bank: SBERBANK, MOSCOW
Beneficiary account: 40817810255863147017
✅В евро:
Beneficiary Name: Veygo Irina Nikolaevna
Correspondent SWIFT: DEUTDEFF
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am Main
Beneficiary SWIFT: SABRRUMM
Beneficiary Bank: SBERBANK, MOSCOW
Beneficiary account: 40817810255863147017
✅В белорусских рублях:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ:BY67 AKВВ 3134 0000 0013 0007 0000
PayPal: https://www.paypal.me/sirenen1

Для Ирины любая ваша финансовая помощь бесценна.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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38-летняя случчанка Ирина Вейго, которая летом 2018 года попала в страшное ДТП под Солигорском, нуждается в дорогостоящем лечении в Германии. Что на самом деле...
 
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