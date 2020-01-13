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Случчанке, попавшей в страшное ДТП под Солигорском, собирают на дорогостоящее лечение в Германии
14.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
38-летняя случчанка Ирина Вейго, которая летом 2018 года попала в страшное ДТП под Солигорском, нуждается в дорогостоящем лечении в Германии. Что на самом деле произошло в тот роковой день, в каком состоянии сейчас находится Ирина и какая сумму требуется к сбору, SlutskGorod рассказала волонтёр.
Ирина Вейго уроженка Слуцка, училась в 8 школе и и поступила в ВУЗ. После окончания университета девушка вышла замуж и переехала жить в Санкт-Петербург. Здесь же работала программистом в частной фирме. Часто девушка приезжала на родину погостить у мамы.
Так летом 2018 года Ирина в очередной раз приехала в Слуцк. В середине июня вместе с подругой Светланой (имя изменено по этическим причинам) решили поехать на голубые озёра. Ехали на автомобиле Светы вместе с четырьмя детьми, которые сидели сзади не пристёгнутые. За рулём в тот день была Светлана, а Ирина сидела на пассажирском сидении.
В какой-то момент Светлана отвлеклась на телефон и не заметила приближающийся грузовик. Как позже
В результате столкновения водитель и дети пострадали, но не сильно. А вот Ирина получила перелом позвоночника. Девушку экстренно отправили на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минск, где её прооперировали. В течение двух месяцев после этого она находилась в реанимации.
Для Иры в Беларуси необходимой методики лечения не нашли, поэтому дальнейшую реабилитацию девушка проходит в Санкт-Петербурге. Рядом с ней постоянно находится мама Галина и муж Александр.
«На данный момент Ирина проходит уже третий курс реабилитации. Лечение пока оплачивают сами, но деньги постепенно заканчиваются. Сумма не маленькая - в переводе за курс выходит что-то около 7500 долларов. Есть знакомые, родственники, которые оказывают посильную помощь. Только не всё так просто. Ире нужно дорогостоящее лечение в немецкой клинике, которая готова её принять уже в марте. А это 108.950 евро. Сумма просто нереальная для семьи Ирины, поэтому без помощи неравнодушных людей здесь не обойтись»,- рассказала Татьяна, которая помогает вести
Скриншот документа из немецкой клиники.
Если вы желаете помочь Ирине в сборе средств на лечение в клинике, можно пополнить баланс благотворительного номера МТС: +375 (29) 842 00 38
Кроме того, можно перевести помощь на благотворительные счета:
✅Получатель: ВЕЙГО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Ольга Кононович
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38-летняя случчанка Ирина Вейго, которая летом 2018 года попала в страшное ДТП под Солигорском, нуждается в дорогостоящем лечении в Германии. Что на самом деле...
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