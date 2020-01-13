Сбои в системе ЕРИП могут наблюдаться утром 15 января

Представители НКФО «ЕРИП» предупредили о том, что система может не работать утром 15 января. В частности, сообщается, что с 6.30 до 7.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе «Расчет». В этой связи доступ к АИС «Расчет», возможно, будет отсутствовать.
Отметим, что кратковременные сбои в работе ЕРИП также возникли утром 14 января. Пользователи сообщали, что не могут совершить оплату товаров и услуг. При попытке система выдавала сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Сбои в работе оперативно устранили.