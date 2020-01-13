Сбои в системе ЕРИП могут наблюдаться утром 15 января

Источник материала: Аргументы и факты

Отметим, что кратковременные сбои в работе ЕРИП также возникли утром 14 января. Пользователи сообщали, что не могут совершить оплату товаров и услуг. При попытке система выдавала сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Сбои в работе оперативно устранили.