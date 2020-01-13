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Сбои в системе ЕРИП могут наблюдаться утром 15 января

14.01.2020 18:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сбои в системе ЕРИП могут наблюдаться утром 15 января
globallookpress.com

Сбои в системе ЕРИП могут наблюдаться утром 15 января «Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
Представители НКФО «ЕРИП» предупредили о том, что система может не работать утром 15 января. В частности, сообщается, что с 6.30 до 7.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе «Расчет». В этой связи доступ к АИС «Расчет», возможно, будет отсутствовать.

Отметим, что кратковременные сбои в работе ЕРИП также возникли утром 14 января. Пользователи сообщали, что не могут совершить оплату товаров и услуг. При попытке система выдавала сообщение о том, что «не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Сбои в работе оперативно устранили.

 
 
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С 6.30 до 7.00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе «Расчет».
 
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