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Генсеком Еврокомиссии станет представительница Латвии – СМИ

14.01.2020 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая латвийская дипломатка Илзе Юханссон станет генеральным секретарем Европейской комиссии - это самая высокая чиновничья должность в исполнительных органах ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным издания, Коллегия комиссаров назначит Юханссон на своем заседании в Страсбурге во вторник. Юханссон выполняла обязанности генерального секретаря после отставки Мартина Зельмайера прошлым летом.

Ранее она была послом Латвии в ЕС, в 2015 году Юханссон перешла на работу в Еврокомиссию, став заместителем генерального секретаря.

Среди других кандидатов, которые претендовали на эту должность, были француз Жан-Эрик Паке, возглавляющий генеральную дирекцию Комиссии по исследованиям и инновациям, и испанец Даниэль Каллея Креспо, который возглавляет департамент окружающей среды.


Напомним, в Брюсселе в начале 2018 года несколько месяцев бушевали страсти по поводу назначения Зельмайера. Многих интересовала как неожиданная отставка предыдущего генсека Еврокомиссии, так и чрезвычайно быстрое, как для бюрократии Брюсселя, назначение Зельмайера, который в тот же день получил кресло заместителя генсека.

Европейский парламент даже принял резолюцию с требованием его отставки, считая, что назначение состоялось с нарушением процедур.

Зельмайер ушел в отставку только в июле 2019 года, заявив, что оставляет свой пост, чтобы успокоить опасения по поводу доминирования Германии в руководстве ЕС. Он считался одним из самых влиятельных людей в Еврокомиссии.
 
 
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Бывшая латвийская дипломатка Илзе Юханссон станет генеральным секретарем Европейской комиссии - это самая высокая чиновничья должность в исполнительных органах...
 
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