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Закружились в вальсе: в минском Большом театре прошел новогодний бал
14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дамы в роскошных платьях, кавалеры – в смокингах. В Минске прошел традиционный бал в ночь на Старый Новый год. Гости праздника кружились в вальсе под живой оркестр в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Среди приглашенных была и корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.
Балом правят Чарли Чаплин и Мэрилин Монро, Анна Павлова, Айседора Дункан, Ума Турман. Центральная тема праздника – кино и опера: более 600 гостей в эту ночь стали героями известных фильмов.
Выбор костюмов для участников превратился в настоящий творческий вызов. Многие в поиске «того самого» наряда обошли не одну мастерскую.
Праздник открывает первый бал. Дебютантом мог стать любой желающий. Участники торжества готовили не только наряды. Синхронные движения и сложные па – результат нескольких месяцев репетиций.
Впервые гостей разделили на три группы в зависимости от уровня танцевальной подготовки. Самые опытные смогли освоить не только контрданс и полонез, но и польку, и сложный вальс. Учителя говорят: главное – не чистота исполнения, а эмоции.
Те, кому вихрь вальса изрядно вскружил голову, смогли передохнуть и сделать снимок на память в необычных фотозонах. Хотя и без фотографий эта ночь запомнится надолго.
Большой бал в Большом театре – уже многолетняя традиция. С каждым годом к ней присоединяется все больше гостей. Там взрослые снова верят в сказку и в то, что желания, загаданные в такую волшебную ночь, обязательно сбываются. Этот новогодний бал в Большом театре оперы и балета стал одиннадцатым по счету.
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Центральная тема праздника – кино и опера: более 600 гостей в эту ночь стали героями известных фильмов.
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