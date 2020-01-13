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Закружились в вальсе: в минском Большом театре прошел новогодний бал

14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дамы в роскошных платьях, кавалеры – в смокингах. В Минске прошел традиционный бал в ночь на Старый Новый год. Гости праздника кружились в вальсе под живой оркестр в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Среди приглашенных была и корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Балом правят Чарли Чаплин и Мэрилин Монро, Анна Павлова, Айседора Дункан, Ума Турман. Центральная тема праздника – кино и опера: более 600 гостей в эту ночь стали героями известных фильмов.

«Неожиданные, различные фантастические образы, которые не свойственны нашему театру, мы тоже решили использовать. Например, всем известный популярный фильм «Гарри Поттер», – отметила режиссер Большого академического театра оперы и балета Дарья Потатурко.

Выбор костюмов для участников превратился в настоящий творческий вызов. Многие в поиске «того самого» наряда обошли не одну мастерскую.

«В таких пышных платьях одно удовольствие позволить себе провести вечер. Это торжество, это суперприятно. Девочки, да?», – говорит участница бала Алеся.

«Возможность ощутить себя Наташей Ростовой», – указала ее подруга Оксана.

«Ты непосредственно принимаешь участие в этом театральном действе, вливаешься в него как ученик. Ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Постепенно оно становится все лучше и интереснее», – считает участница бала Татьяна Богданова.

Праздник открывает первый бал. Дебютантом мог стать любой желающий. Участники торжества готовили не только наряды. Синхронные движения и сложные па – результат нескольких месяцев репетиций.

«Пока готовишься, кажется, что все хорошо. Проходит неделя, и все забываешь. Потом опять новая неделя, и ты опять готовишься», – признается участница бала Екатерина Корень.

Впервые гостей разделили на три группы в зависимости от уровня танцевальной подготовки. Самые опытные смогли освоить не только контрданс и полонез, но и польку, и сложный вальс. Учителя говорят: главное – не чистота исполнения, а эмоции.

«Даже если что-то не получится, ничего страшного. Главное, чтобы получили удовольствие от танца, от того, что они танцуют в Большом театре», – уверена балетмейстер бала Юлия Дятко.

Те, кому вихрь вальса изрядно вскружил голову, смогли передохнуть и сделать снимок на память в необычных фотозонах. Хотя и без фотографий эта ночь запомнится надолго.

«Мы здесь нашли друг друга. Мы ходим целой командой и танцуем везде. Это наше самое любимое место! Это сердце», – считает женщина.

Большой бал в Большом театре – уже многолетняя традиция. С каждым годом к ней присоединяется все больше гостей. Там взрослые снова верят в сказку и в то, что желания, загаданные в такую волшебную ночь, обязательно сбываются. Этот новогодний бал в Большом театре оперы и балета стал одиннадцатым по счету.



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Теги: Минск
 
 
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Центральная тема праздника – кино и опера: более 600 гостей в эту ночь стали героями известных фильмов.
 
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