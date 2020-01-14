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Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос первого министра Шотландии Николы Стерджен о проведении второго референдума о независимости Шотландии.
Стерджен направила запрос 19 декабря прошлого года. В
На референдуме 2014 года большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.
«Правительство Британии продолжит поддерживать демократическое решение народа Шотландии и обещание, которые вы им дали», – написал британский премьер. По этой причине, объясняет он, передача власти шотландскому парламенту для проведения новых референдумов невозможна.
Джонсон добавил, что еще один референдум о независимости приведет к продолжению политической стагнации, которая наблюдается в Шотландии последние 10 лет.
Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. За независимость проголосовали 45% избирателей, против – 55%. Разговоры о повторном референдуме активизировались после решения Великобритании выйти из Евросоюза.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос первого министра Шотландии Николы Стерджен о проведении второго референдума о независимости...
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