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1,2 тыс. долларов обнаружили минские таможенники в посылке с печеньем

14.01.2020 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

1,2 тыс. долларов обнаружили минские таможенники в посылке с печеньем
Минская региональная таможня

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, 1,2 тыс. долларов, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений.

1,2 тыс. долларов обнаружили минские таможенники в посылке с печеньем Непристойные предметы. Чего нельзя пересылать по почте?

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

Татьяна Линник отметила, что одна из упаковок с печеньем вызывала подозрения. Пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем, в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства. Запрещенная к пересылке в международных почтовых отправлениях валюта изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

В ведомстве напомнили, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США. В ином случае денежные средства подлежат изъятию.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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