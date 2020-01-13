1,2 тыс. долларов обнаружили минские таможенники в посылке с печеньем

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, 1,2 тыс. долларов, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений.

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

Татьяна Линник отметила, что одна из упаковок с печеньем вызывала подозрения. Пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем, в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства. Запрещенная к пересылке в международных почтовых отправлениях валюта изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

В ведомстве напомнили, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США. В ином случае денежные средства подлежат изъятию.