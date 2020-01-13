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В Минске произошло четыре аварии за сутки. В больницу попал 32-летний мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Плеханова водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Audi двигался в направлении улицы Тухачевского. 32-летнего мужчину доставили в больницу.
Похожая авария произошла на улице Янки Брыля. Водитель двигался с улицы Гурского в сторону Алибегова. Мужчина был вынужден перестроиться в третью полосу, когда другой автолюбитель создал аварийную обстановку. В результате он не справился с управлением Nissan и въехал в разделительное ограждение. Пострадавших нет.
Еще одно ДТП с участием трех автомобилей случилось на Тимирязева. Водитель Audi двигался в сторону Нарочанской. Не успел затормозить и врезался в Volkswagen, который въехал в еще одну машину. Здесь также никто не пострадал.
Подобная авария произошла и на Старовиленском тракте. Виновником аварии стал нетрезвый водитель.
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Новости Беларуси. На улице Плеханова водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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