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Семья из Минска поднялась с белорусским флагом на высочайший вулкан Северной Америки

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Семья из Минска поднялась с белорусским флагом на высочайший вулкан Северной АмерикиМинска поднялась с белорусским флагом на высочайший вулкан Северной Америки" width="600" height="364">

Супруги Анастасия и Константин Лапко из Минска совершили восхождение на Pico de Orizaba – самый высокий вулкан Северной Америки.

 12 января мы вышли из лагеря в час ночи по местному времени и в 7:45 были уже на вершине на высоте 5636 метров, – рассказывает Константин. – Орисаба оказалась настоящей красоткой, добиться ее расположения было совсем не легко. Но у нас все получилось!

Семья из Минска поднялась с белорусским флагом на высочайший вулкан Северной Америки

На вулкане в Мексике альпинисты развернули белорусский флаг. Ранее они поднимали его на Эльбрус, затем на гору Килиманджаро в Африке. Прошлым летом Константин и Анастасия совершили восхождение в Иране на Демавенд – высочайший вулкан Азии. Орисаба в Мексике стала четвертым вулканом для семьи, мечтающей покорить высочайшие точки континентов и быть первой белорусской парой, выполнившей альпинистскую программу «Семь вулканов». Всего же в списке путешественников десятки восхождений в разных странах.

Семья из Минска поднялась с белорусским флагом на высочайший вулкан Северной Америки

Супруги воспитывают двоих сыновей и нередко путешествуют вместе с ними. Чуть больше года назад вместе со Степаном и Семеном родители отправились на действующие вулканы Индонезии. И установили личные рекорды, делится воспоминаниями Анастасия, которая работает научным сотрудником Института биоорганической химии Национальной академии наук:

– Во время восхождений нам ни разу не встретились дети – путешествие достаточно рискованное. Семен и Степан стали самыми юными белорусами, побывавшими на четырех вулканах Индонезии. Младший сын, которому на тот момент исполнилось только три года, проделал путь на спине у папы. А восьмилетний Степа поднялся самостоятельно и развернул на вершине знамя гимназии № 61, где он учится, пока мы фотографировались с флагом нашей страны.

sb.by
 
Теги: Минск
 
 
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Супруги Анастасия и Константин Лапко из Минска совершили восхождение на Pico de Orizaba – самый высокий вулкан Северной Америки. – 12 января мы вышли из лагеря в час ночи...
 
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