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Инспекторы ГАИ приблизили маршруты патрулирования к местам учреждений образования
14.01.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Второй учебный день после длинных зимних каникул. За эти недели учащиеся хорошо отдохнули, расслабились и отвыкли от школьного ритма. В связи с индивидуальными особенностями каждый ребенок по-своему входит заново в жизнь по расписанию. Одни дети привыкают за один день, другие еще пару недель адаптируются к тому, что раздолье закончилось до весны. Учитывая эти факты, инспекторы
Правоохранители помогают школьникам переходить дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам и контролируют, как родители привозят детей в школу.
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