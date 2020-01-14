Источник материала: Виртуальный Брест

Второй учебный день после длинных зимних каникул. За эти недели учащиеся хорошо отдохнули, расслабились и отвыкли от школьного ритма. В связи с индивидуальными особенностями каждый ребенок по-своему входит заново в жизнь по расписанию. Одни дети привыкают за один день, другие еще пару недель адаптируются к тому, что раздолье закончилось до весны. Учитывая эти факты, инспекторы ГАИ приблизили маршруты патрулирования к местам учреждений образования.





Правоохранители помогают школьникам переходить дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам и контролируют, как родители привозят детей в школу.



Сотрудники группы агитации и пропаганды ГАИ УВД вблизи школ города встречали выходящих учеников, напоминали им о том, что нужно быть крайне внимательными, выходя на дорогу, а собираясь перейти ее на противоположную сторону, необходимо убедиться в своей безопасности. Также правоохранители предупредили учеников, что нельзя внезапно выбегать на дорогу из-за припаркованного транспорта.







Детям задавали вопросы по ПДД , за правильные ответы они получали световозвращающие элементы и тематические линейки.



Внимание старшеклассников также было остановлено на том факте, что младшие школьники, подражая, часто копируют их поведение, поэтому они всегда должны быть законопослушными. А если стали свидетелями, как маленькие дети перебегают дорогу или играют на проезжей части, объяснить им, почему этого делать нельзя.







Инспекторы также напомнили и взрослым, которые приехали забирать детей из школы или привезли их на занятия второй смены о правилах перевозки несовершеннолетних.







Акция продлится до конца недели. Помимо этого, 16 января во всех учреждениях общего среднего образования области пройдет Единый день знаний Правил дорожного движения, в рамках которого инспекторы ГАИ посетят школы и напомнят несовершеннолетним правила безопасного поведения на дороге. Но каждый взрослый должен понимать, что главная и основная роль в воспитании законопослушного участника дорожного движения – родительская.