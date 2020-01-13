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Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на очередном этапе "Дакара"
Источник материала: Партизан
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на 9-м этапе "Дакара". В общем зачёте он по-прежнему остается на третьем месте, уступает более часа лидеру Андрею Каргинову, представляющему на КАМАЗе Россию.
Именно Каргинов на девятом этапе на три минуты обогнал МАЗ. Экипаж Алексея Вишневского был 7-м (в общем зачёте он 8-ой), а Александра Василевского — 11-м (такое же место он занимает и в общем зачёте), передает
До окончания гонки остались три этапа.
Накануне Вязович был только шестым. Его капотный МАЗ загряз в песке.
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Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе был вторым на 9-м этапе "Дакара". В общем зачёте он по-прежнему остается на третьем месте, уступает более часа лидеру Андрею Каргинову,...
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