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ГРАФИК проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» председателем Вороновского районного Совета депутатов и руководством Вороновского районного исполнительного комитета на I квартал 2020 года
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Время проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» с 9 часов до 12 часов, тел. 8(01594) 2 12 73.
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ГРАФИК проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» председателем Вороновского районного Совета депутатов и руководством Вороновского районного исполнительного комитета на I квартал 2020 года
Фамилия, имя, отчество Должность Месяц, дата январь февраль март Розум Николай Аркадьевич председатель Вороновского районного исполнительного комитета ...
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