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ГРАФИК проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» председателем Вороновского районного Совета депутатов и руководством Вороновского районного исполнительного комитета на I квартал 2020 года

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГРАФИК проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» председателем Вороновского районного Совета депутатов и руководством Вороновского районного исполнительного комитета на I квартал 2020 года

Фамилия, имя, отчество        Должность Месяц, дата
январь февраль март
Розум Николай Аркадьевич председатель Вороновского районного исполнительного комитета  

 

  

 

  

21
Ганевич Елена Яновна председатель Вороновского районного Совета депутатов  

 

 1

 

  

 
Ясинский Александр Казимирович первый заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета  

 18

  

15

 

  

 
Крахмальчик Гражина Михайловна заместитель председателя

Вороновского районного исполнительного комитета

  

 

  

 29

  

14

 
Карпович Андрей Андреевич заместитель председателя

Вороновского районного исполнительного комитета

  

11

  

22

 

 

  

7

 
Шарко Галина Юзефовна                 заместитель председателя

Вороновского районного исполнительного комитета

  

4

  

 

  

28

 
Мартинкевич Галина Францевна управляющий делами Вороновского районного исполнительного комитета  

25

  

8

 

  

 

 

Время проведения еженедельных (по субботам) «прямых телефонных линий» с 9 часов до 12 часов,  тел. 8(01594) 2 12 73.

 
 
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Фамилия, имя, отчество        Должность Месяц, дата январь февраль март Розум Николай Аркадьевич председатель Вороновского районного исполнительного комитета    ...
 
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