ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Беларуси по «Дружбе»

14.01.2020 18:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Осуществить поставки не позволяет техническая инфраструктура нефтепровода.

В польской компании PERN, которая является оператором нефтепровода «Дружба», заявили о невозможности организовать передачу нефти в Беларуси с базы в Адамово, где находится приемно-пропускной пункт, сообщает агентство «РИА Новости».

Там сообщили, что передавать нефть на восток и при этом сохранить непрерывные поставки для клиентов PERN невозможно из-за особенностей текущей технической инфраструктуры «Дружбы». Речь идет о поставках с базы в Адамово, уточнил оператор. При этом в польской компании отказались ответить на вопрос, велись ли в принципе переговоры с Беларусью о поставках нефти: «переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной», говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск направил предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан о начале поставок нефти в страну. По словам Крутого, это объясняется нежеланием и дальше переплачивать российским компаниям, которые пока не готовы уменьшить размер премии.

О поручении правительству Беларуси обеспечить закупку нефти за пределами России 31 декабря заявил Лукашенко. В частности, он предложил использовать для поставок порты в государствах Прибалтики.

Контракт между Россией и Беларусью на поставку нефти истек 1 января. Стороны не успели договориться о новом соглашении, основной причиной стал спор о цене на нефть. 3 января Россия приостановила поставки в Беларусь, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осуществить поставки не позволяет техническая инфраструктура нефтепровода.
 
Новости дня
Новости разные
 
У беларуса, якога ратавалі на Эльбрусе, страсенне мозгу і абмаражэнне пальцаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика