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Самое грустное исследование 2020-го. Вот что заставляет людей курить
Источник материала: KYKY>
Ученые из Гарварда
Изучив четыре связанных между собой исследования, ученые пришли к выводу: это печаль. Ни обида, ни злость, ни стресс, а именно печаль. Такую теорию доказывают результаты длившегося 20 лет опроса среди почти десяти тысяч человек. Из них следует, что печаль побуждала людей, даже избавившихся от вредной привычки, вновь возвращаться к курению несколько лет спустя. Причем чем интенсивнее печаль, тем сильнее тяга к сигаретам. Ни одна другая эмоция не показала аналогичной связи с курением.
Затем команда придумала следующий эксперимент, собрав 425 курильщиков. Одной трети стали показывать ролик о смерти партнера, второй – о деревообработке (нейтральный); последней группе дали посмотреть видео с грязной уборной (неприятный). Выяснилось, что печальные люди, смотревшие первый видеоклип, хотели выкурить сигарету чаще других.
Третье исследование шло почти так же, как и предыдущее, только в этот раз команда ученых не полагалась на отзывы добровольцев, а сама измеряла, как скоро при просмотре видео участников посещало желание курить. И вновь те, кто испытывал печаль, показали себя более нетерпеливыми.
Последний эксперимент построили вокруг 158 курильщиков из Бостона. Ученые считали, как часто и много курят опечаленные люди. Отслеживались число затяжек и время выкуривания сигареты. Людей просили воздержаться от курения на восемь часов, а затем случайным образом делили на две группы и показывали им видео – нейтральное или грустное. Следом за этим участники писали короткие тексты о своем личном опыте потери близкого или про обстановку на работе. И те, кто предавался грустным воспоминаниям, проявляли себя как более импульсивные курильщики.
Теперь ученые думают, что итоги проделанной работы вполне можно использовать для государственной политики. Например, рекламные кампании по борьбе с курением следует переосмыслить, чтобы они перестали казаться такими грустными – ведь это непреднамеренно провоцирует курильщиков курить еще больше.
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Ученые из Гарварда провели свое, пожалуй, самое грустное исследование в 2020 году. Они задались вопросом: что подталкивает людей к потреблению табака или алкоголя,...
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