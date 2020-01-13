ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое грустное исследование 2020-го. Вот что заставляет людей курить

14.01.2020 18:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Ученые из Гарварда провели свое, пожалуй, самое грустное исследование в 2020 году. Они задались вопросом: что подталкивает людей к потреблению табака или алкоголя, несмотря на кампании против них, которые длятся десятилетиями? Если точнее – какая эмоция играет главную роль в зависимом поведении? Ответ вышел довольно прозаичным.

Изучив четыре связанных между собой исследования, ученые пришли к выводу: это печаль. Ни обида, ни злость, ни стресс, а именно печаль. Такую теорию доказывают результаты длившегося 20 лет опроса среди почти десяти ты­сяч че­ло­век. Из них следует, что печаль по­буж­да­ла лю­дей, даже из­ба­вив­ших­ся от вред­ной при­выч­ки, вновь воз­вра­щать­ся к ку­ре­нию несколь­ко лет спу­стя. Причем чем интенсивнее печаль, тем сильнее тяга к сигаретам. Ни одна другая эмоция не показала аналогичной связи с курением.

Затем команда придумала следующий эксперимент, собрав 425 курильщиков. Одной трети стали показывать ролик о смерти партнера, второй – о деревообработке (нейтральный); последней группе дали посмотреть видео с грязной уборной (неприятный). Выяснилось, что печальные люди, смотревшие первый видеоклип, хотели выкурить сигарету чаще других.

Тре­тье ис­сле­до­ва­ние шло почти так же, как и предыдущее, толь­ко в этот раз ко­ман­да уче­ных не по­ла­га­лась на отзывы доб­ро­воль­цев, а сама из­ме­ря­ла, как ско­ро при про­смот­ре ви­део участ­ни­ков по­се­ща­ло же­ла­ние ку­рить. И вновь те, кто ис­пы­ты­вал печаль, по­ка­за­ли себя бо­лее нетер­пе­ли­вы­ми.

Последний эксперимент построили вокруг 158 ку­риль­щи­ков из Бо­сто­на. Ученые считали, как ча­сто и мно­го ку­рят опечаленные люди. Отслеживались число за­тя­жек и время вы­ку­ри­ва­ния си­га­ре­ты. Людей про­си­ли воз­дер­жать­ся от ку­ре­ния на восемь часов, а за­тем слу­чай­ным об­ра­зом де­ли­ли на две груп­пы и по­ка­зы­ва­ли им видео – ней­траль­ное или груст­ное. Следом за этим участ­ни­ки пи­са­ли короткие тек­сты о сво­ем лич­ном опы­те по­те­ри близ­ко­го или про об­ста­нов­ку на ра­бо­те. И те, кто пре­да­вал­ся груст­ным вос­по­ми­на­ни­ям, проявляли себя как более импульсивные курильщики.

Теперь ученые думают, что итоги проделанной работы вполне можно использовать для государственной политики. Например, рекламные кампании по борьбе с курением следует переосмыслить, чтобы они перестали казаться такими грустными – ведь это непреднамеренно провоцирует курильщиков курить еще больше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Гарварда провели свое, пожалуй, самое грустное исследование в 2020 году. Они задались вопросом: что подталкивает людей к потреблению табака или алкоголя,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У беларуса, якога ратавалі на Эльбрусе, страсенне мозгу і абмаражэнне пальцаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика