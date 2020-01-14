Лукашенко: Новостройки для белорусов должны быть доступными

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заниматься жилищным строительством должны те предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы, заявил во вторник Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров, передает телеканал «МИР 24».

«Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Он пошел в строительный трест, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу», – заявил президент.

Лукашенко отметил, что государство должно помочь людям купить квартиры по доступным ценам. Для этого компаниям, которые строят жилье за счет средств граждан, установят предельную рентабельность не выше 5%.