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Лукашенко: Новостройки для белорусов должны быть доступными
14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заниматься жилищным строительством должны те предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы, заявил во вторник Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров, передает телеканал «МИР 24».
«Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Он пошел в строительный трест, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу», – заявил президент.
Лукашенко отметил, что государство должно помочь людям купить квартиры по доступным ценам. Для этого компаниям, которые строят жилье за счет средств граждан, установят предельную рентабельность не выше 5%.
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Как подчеркнул президент, строить должны только компании, обладающие производственной базой.
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