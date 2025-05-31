«Боюсь, чтобы автоматизация процессов не застопорила текущую работу с клиентами». Какие страхи посещают предпринимателя в переломный момент жизни компании

Источник материала: ProBusiness



Владимир Бондаренко.

Директор и учредитель ООО «АРХИТЕХ» Владимир Бондаренко продолжает рефлексировать о том, какой именно управленческий учет нужен его компании и нужен ли вообще. Уже второй месяц предприниматель участвует в бизнес-реалити, но пока так и не решил до конца, правильная ли у него цель. Благо, формат совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» позволяет общаться с другими участниками и спрашивать совета. Здесь как раз тот случай, когда лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. А пока предприниматель поделился итогами апреля.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

Итоги апреля

— В апреле мы начали тестировать демоверсию программы для управленческого учета. К сожалению, еще не закончили…

Кроме того, совершенно случайно предыдущую статью прочитал знакомый айтишник из Бреста. Он написал мне и сказал, что может быть полезен, что есть какие-то кейсы. Я с ним планирую встретиться. Возможно, будет еще один вариант решения моей проблемы. Его IT-компания занимается автоматизацией процессов для бизнеса. Она небольшая, но нам, возможно, глобального решения и не нужно — лучше что-то простое и ясное.

Также мы все еще в процессе проверки расширенных возможностей СRМ-системы. Поскольку мы фактически ничем (кроме таблиц excel и google) раньше не пользовались, я планирую съездить в гости к другим участникам бизнес-реалити, чтобы посмотреть, как это устроено у них. И, может быть, тогда станет понятно, смогу ли я с помощью СRМ-системы решить часть задач и проблем, а может и все сразу (улыбается, — прим. авт.). Но, как показывает практика, волшебной таблетки не бывает.





Честно, пока в голове небольшая каша из-за объема анализируемой информации, есть путаница, рефлексирую над формой и содержанием. Плюс операционку никто не отменял. Я запутался. Уже не понимаю, точно ли мне нужен автоматизированный управленческий учет или просто стоит наладить процессы и и полноценно использовать функционал CRM-системы… Другие участники проекта на наших общих встречах говорят, что собрать цифры по бизнесу — это не проблема и не цель, что нужно взяться за какую-то более масштабную задачу. Я уже думаю о том, что, возможно, мне приоритетнее обратить внимание на диагностику и устранение проблем в управлении проектами. При этом я точно уверен, что мне сейчас не нужно и чем не стоит заниматься (на данном этапе).

Пока мы не пересматриваем цель. И, кстати, я вспомнил про методологию Адизеса. С большой степенью вероятности мой бизнес сейчас на стадии «Давай-Давай». И как раз на этом этапе регламентация и отладка процессов — одно из важных действий.



Скриншот с сайта adizes.ru

Что представляет собой компания на этапе Давай-Давай ? Это — успешная, состоявшаяся организация, которая твердо стоит на ногах и во всем видит только благоприятные возможности. Она очень похожа на любопытного ребенка, который только что научился ходить и пытается открыть для себя мир. Основатели таких компаний напрочь забывают о трудной поре Младенчества и, воодушевленные успехом, пытаются реализовать еще 1000 и 1 идею. «А почему бы и нет?» — спрашивают они себя, покупая еще один вид бизнеса или заключая еще одну «суперважную» сделку, от которой нельзя было отказаться. Такая опрометчивость нередко «вылазит» лидерам боком. Распыляя свои финансовые ресурсы направо и налево, компании нередко рано или поздно становятся банкротами.

Правда, с одной стороны, хочется, чтобы все было четко регламентировано и оцифровано, а с другой — на данном этапе развития компании все-таки должна быть гибкость и оперативность в принятии решений без лишних согласований и формализма. Очень не хотелось бы автоматизацией затормозить развитие компании, автоматизация ведь сама по себе не цель. Никто не оставит работу ради этого и не скажет клиенту: «Слушайте, мы сегодня к вам не поедем на еженедельную планерку на объекте, у нас стратегическая сессия по внедрению автоматизации управленческого учета». Но, в то же время, хочется выстроить зрелые, простые и понятные процессы, чтоб приходили нацеленные на результат клиенты и мы вместе его достигали.

Планы на май:

1. Посетить офисы других участников проекта и посмотреть, как в разных бизнесах работают с CRM-системой, посмотреть в целом на схожие процессы в других компаниях.

2. Все-таки сформулировать ТЗ для автоматизации управленческого учета.

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