«Дняпро-МЧЗ» - всё. В Могилеве возродили «Днепр»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве будет создан новый клуб под названием «Днепр-Могилев», сообщается на странице команды Вконтакте . В прошедшем сезоне город представляла команда «Дняпро-МЧЗ», которая вылетела из высшей лиги в первую, проиграв в стыковых матчах брестскому «Руху».



Фото: vk.com/mogilevskiydnepr

В связи с тем, что футбольный клуб «Дняпро» больше не будет участвовать в чемпионате Беларуси руководством города было принято решение создать новый футбольный клуб, который и будет защищать честь Могилева на республиканской арене, говорится в сообщении.

Также в новом футбольном клубе произошло объединение двух детских школ: СДЮШОР № 7 и ДЮСШ «Днепр».

Сейчас идет формирование состава, который в основном будет состоять из воспитанников могилевского футбола. В основном это молодые футболисты, которые в прошлом году выступали за дублирующий состав.

Ведутся переговоры с главным тренером, однако уже точно известно, что в тренерском штабе новой команды будут работать Евгений Молчан, Владимир Пригодич и Руслан Симоненко.

В скором времени должен решиться вопрос в какой лиге будет выступать «Днепр-Могилев». Также сейчас идет разработка логотипа футбольного клуба и его официального сайта.

По сообщению канала «Родны футбол» , с большой долей вероятности новый клуб начнет выступление со второй лиги. Открыт вопрос по зарплатам за прошлый сезон. На данный момент у клуба достаточно большие долги перед игроками.

Возможно, футбольный клуб «Дняпро-МЧЗ» Могилев признают банкротом.

Напомним, что в 2018 году «Днепр» также вылетел из вышки, но путем хитрого слияния со столичным «Лучом» могилевский клуб вернулся в элиту в 2019 году. Но это не спасло коллектив от бесславного вылета в пердив.