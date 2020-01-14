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«Дняпро-МЧЗ» - всё. В Могилеве возродили «Днепр»
Источник материала: Tut.by
В Могилеве будет создан новый клуб под названием «Днепр-Могилев», сообщается на странице
В связи с тем, что футбольный клуб «Дняпро» больше не будет участвовать в чемпионате Беларуси руководством города было принято решение создать новый футбольный клуб, который и будет защищать честь Могилева на республиканской арене, говорится в сообщении.
Также в новом футбольном клубе произошло объединение двух детских школ: СДЮШОР № 7 и ДЮСШ «Днепр».
Сейчас идет формирование состава, который в основном будет состоять из воспитанников могилевского футбола. В основном это молодые футболисты, которые в прошлом году выступали за дублирующий состав.
Ведутся переговоры с главным тренером, однако уже точно известно, что в тренерском штабе новой команды будут работать Евгений Молчан, Владимир Пригодич и Руслан Симоненко.
В скором времени должен решиться вопрос в какой лиге будет выступать «Днепр-Могилев». Также сейчас идет разработка логотипа футбольного клуба и его официального сайта.
По сообщению
Возможно, футбольный клуб «Дняпро-МЧЗ» Могилев признают банкротом.
Напомним, что в 2018 году «Днепр» также вылетел из вышки, но путем хитрого слияния со столичным «Лучом» могилевский клуб вернулся в элиту в 2019 году. Но это не спасло коллектив от бесславного вылета в пердив.
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В связи с тем, что футбольный клуб «Дняпро» больше не будет участвовать в чемпионате Беларуси руководством города было принято решение создать новый футбольный...
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