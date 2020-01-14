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Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

14.01.2020 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит кубок Беларуси по пулевой стрельбе. Четыре соревновательных дня обещают быть насыщенными. За это время спортсмены разыграют 10 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

На кубке Беларуси идет борьба не только за награды внутреннего турнира, но и за места в сборной. В начале февраля белорусам предстоит участие в чемпионате Европы.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Все спортсмены приехали на этот кубок. Он первый и отборочный на чемпионат Европы. Здесь мы просматриваем кандидатов, которые попадают на чемпионат Европы, который состоится в феврале во Вроцлаве в Польше. На этом чемпионате Европы будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

Белорусская сборная сейчас – гармоничный сплав опыта и молодости. В обойме зрелые Бубнович, Щербацевич, Чайка. «Наступают на пятки ветеранам» молодые Чергейко, Мартынова, Курди. И результаты это подтверждают. Такое положение вещей не может не радовать тренерский корпус. Заметно подтянулись регионы – Брест, Гродно, Борисов.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

В первый день были разыграны три комплекта медалей. В стрельбе из пневматической винтовки в миксте победу праздновали Евгения Дикая и Владимир Чернов. У женщин в стрельбе из пневматического пистолета самой меткой стала Виктория Чайка, у мужчин – Евгений Ломашевич. 

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

Виктория Чайка, победитель I этапа Кубка Беларуси (пневматический пистолет):
Такого большого волнения нет, потому что стоят основные задачи – техника, тактика. Поэтому все довольно спокойно.

Это подготовительный старт, скажем так, средней важности. Мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии. Это наша основная цель. А здесь отрабатываем, такие наработки технического плана.

У нас все время тренировочный процесс длился, и уже с восьмого числа начался сбор. Ну, Новый год мы встретили, Рождество отметили.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

К слову, 15 января в соревновательной программе дня финалы в паре из пневматического пистолета и финалы у одиночников из пневматической винтовки.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ

Люди в материале: Игорь Басинский, Виктория Чайка
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит кубок Беларуси по пулевой стрельбе. Четыре соревновательных дня обещают быть насыщенными. За это время спортсмены разыграют 10...
 
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