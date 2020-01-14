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Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске проходит кубок Беларуси по пулевой стрельбе. Четыре соревновательных дня обещают быть насыщенными. За это время спортсмены разыграют 10 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На кубке Беларуси идет борьба не только за награды внутреннего турнира, но и за места в сборной. В начале февраля белорусам предстоит участие в чемпионате Европы.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Белорусская сборная сейчас – гармоничный сплав опыта и молодости. В обойме зрелые Бубнович, Щербацевич, Чайка. «Наступают на пятки ветеранам» молодые Чергейко, Мартынова, Курди. И результаты это подтверждают. Такое положение вещей не может не радовать тренерский корпус. Заметно подтянулись регионы – Брест, Гродно, Борисов.
В первый день были разыграны три комплекта медалей. В стрельбе из пневматической винтовки в миксте победу праздновали Евгения Дикая и Владимир Чернов. У женщин в стрельбе из пневматического пистолета самой меткой стала Виктория Чайка, у мужчин – Евгений Ломашевич.
Виктория Чайка, победитель I этапа Кубка Беларуси (пневматический пистолет):
Это подготовительный старт, скажем так, средней важности. Мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии. Это наша основная цель. А здесь отрабатываем, такие наработки технического плана.
У нас все время тренировочный процесс длился, и уже с восьмого числа начался сбор. Ну, Новый год мы встретили, Рождество отметили.
К слову, 15 января в соревновательной программе дня финалы в паре из пневматического пистолета и финалы у одиночников из пневматической винтовки.
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Новости Беларуси. В Минске проходит кубок Беларуси по пулевой стрельбе. Четыре соревновательных дня обещают быть насыщенными. За это время спортсмены разыграют 10...
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