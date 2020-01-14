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Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

14.01.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

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Новости Беларуси. Этикетки советской консервации, чугунная плитка и заводской пресс. В Бресте на месте бывшего консервного завода создали новое многофункциональное арт-пространство «Консерва»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставки современного искусства, форумы для интеллектуалов, творческие мастерские профессиональных креативщиков. «Начинка» нового места сейчас на стадии разработки.

Кристина Протосовицкая увидела «Консерву» изнутри.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Здание бывшего консервного завода 20 века – сегодня в него пытаются вдохнуть новую, культурную жизнь. До главной туристической артерии города всего 2 минуты ходьбы. Вполне возможно, что это место станет новой точкой притяжения гостей.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Первоначально здесь был винно-соковый завод. Потом здание выкупили, какое-то время сдавали. А несколько лет назад собственники всерьез задумались о его судьбе. Мозговой штурм проходил прямо в бывшем красном уголке завода. Там и родилась идея сохранить эстетику места и передать его дух.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»


Теперь в бывших цехах консервного завода, где варили яблочное повидло выставочный зал площадью чуть меньше баскетбольной площадки. Пространство уже работает первые арт-объекты заняли свои места.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Планируется, что здесь будет выставочный зал, офисы, фудкорт. При этом арт-зона должна легко трансформироваться. Будь то для модного показа или фестиваля уличной еды.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Екатерина Павлович, инициатор проекта «Консерва»:
Культурные дрожжи – это что я хотела бы видеть, это те офисы креативных индустрий, которые мы сделаем на верхних этажах. Я считаю, что только при консолидации общих сил ребят из разных сфер деятельности может что-то классное получаться – здесь арт-резиденцию создать, где все могут достучаться до друг друга. 

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Планы есть и на развитие квартала, который образуют площади «Консервы».

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Максим Веремеюк, архитектор:
Потенциал этого места колоссальный, потому что он, во-первых, располагается в неспосредственной близости с пешеходной улицей Советской. Это центр города, и на данный момент там мало что расположено, и мы можем очень гибко развивать эту территорию. Вообще, в мире есть подобные аналоги. Мы смотрели в Нью-Йорке, один из основных аналогов – это в Таллине.

Что не поделили Марк Шагал и Казимир Малевич? Анонс программы «Тайны Беларуси»


За этот год туристический поток в безвизовой зоне «Брест» вырос вдвое. И кто знает, может, новая точка на туристической карте тысячелетнего города привлечет еще больше гостей.

 
Теги: Брест
 
 
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