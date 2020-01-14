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«Наши дети»: в Беларуси подвели итоги благотворительной акции

14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зимние чудеса. В Беларуси подвели предварительные итоги республиканской благотворительной акции «Наши дети», передает телеканал «МИР 24».

Марафон длился около месяца. К нему присоединились более ста предприятий и организаций. Участники акции посетили сотню детских домов, домов семейного типа, школ-интернатов по всей Беларуси. Там провели утренники и новогодние праздники, а ребятам привезли подарки. В них не только игрушки и сладости. Учли пожелания и нужды детских учреждений, и за месяц для них собрали более 600 тысяч долларов.

«Вручено спортивное оборудование, спортивные принадлежности, планшеты. То есть все, что было необходимо этим учреждениям. Еще раз напомню, что основная задача акции – чтобы ни одни ребенок не остался без подарка. Особенно это касается тех ребят, у которых трудная жизненная ситуация», – сообщил начальник Главного управления Министерства образования Республики Беларусь Эдуард Томильчик.

Акция «Наши дети» – это уже многолетняя новогодняя традиция. Впервые такой марафон провели в 95-м году.



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Марафон длился около месяца. К нему присоединились более ста предприятий и организаций.
 
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