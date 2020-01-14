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«Наши дети»: в Беларуси подвели итоги благотворительной акции
14.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зимние чудеса. В Беларуси подвели предварительные итоги республиканской благотворительной акции «Наши дети», передает телеканал «МИР 24».
Акция «Наши дети» – это уже многолетняя новогодняя традиция. Впервые такой марафон провели в 95-м году.
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Марафон длился около месяца. К нему присоединились более ста предприятий и организаций.
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