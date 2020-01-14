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«Укртатнафта» просит Зеленского не допустить импорт нефтепродуктов из Беларуси

14.01.2020 22:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине не хотят покупать нефтепродукты с Мозырского НПЗ.

В Укртатнафте считают, что Нафтогаз Украины согласовал «токсичные операции» с предприятиями, среди акционеров которых есть компании, способствовавшие аннексии части территории Украины, передает nv.ua.

Укртатнафта обратилась с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову и председателю правления Нафтогаза Украины Андрею Коболеву относительно участия Нафтогаза в импорте нефтепродуктов из источников, связанных с российскими компаниями, которые находятся под санкциями, сообщили в компании.

В Укртатнафте заявили, что речь идет о решении руководящих органов Нафтогаза и Укртранснафты заключить контракт на поставку нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ от Белорусской нефтяной компании в адрес частной компании ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг, созданной ПАО Укртранснафта в соответствии с решением НАК Нафтогаз Украины.

«Развертывание частной деятельности под управлением фактически государственных компаний может привести к нанесению вреда деятельности государственных компаний. Увеличение импорта нефтепродуктов — это уменьшение производства нефтепродуктов в Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО Укртранснафта», — говорится в письме Укртатнафты.


Укртатнафта отмечает, что Укртатнафта заинтересована в увеличении объемов поставок нефти на Кременчугский НПЗ, «но создала частное предприятие и согласовала заключение ним безальтернативного контракта с иностранным поставщиком нефтепродуктов, даже не обратившись за ценовым предложением к отечественному производителю».

«Акционерами Мозырского НПЗ являются российские нефтяные компании Роснефть и Газпромнефть, и он на 100% зависит от поставок российской нефти. Роснефть и Газпромнефть находятся под санкциями в Украине согласно решению СНБО от 02.05.2018 года. ПАО Укртатнафта считает, что упомянутые выше торговые операции, если прямо не нарушают закон, то являются как минимум „токсичными“. Поскольку были инициированы фактически украинскими государственными компаниями НАК Нафтогаз Украины и ПАО Укртранснафта с предприятиями, которые имеют акционерами санкционные компании, способствовавшие аннексии части территории Украины», — сказано в письме.

По мнению Укртранснафты, Нафтогаз нарушает статью 4 закона Украины о нефти и газе в части реализации нефти и нефтепродуктов, продажа которых должна осуществляться исключительно на биржевых аукционах.
 
 
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В Украине не хотят покупать нефтепродукты с Мозырского НПЗ.
 
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