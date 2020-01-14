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Что изменится в ценообразовании белорусского жилья? Подробности совещания у Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цены на жилье, посредничество и пенсии. Важнейшие социально-экономические темы 14 января обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще до начала совещания с правительством глава государства подчеркнул: правила белорусской экономики неизменны. В центре – человек. Исходя из его интересов и будут приниматься решения.
Одна из важнейших задач – сделать жилье для белорусов более доступным. В частности, за счет пятипроцентной рентабельности при строительстве. Еще один вопрос касался борьбы с недобросовестными посредниками. Исключение их из цепочки госзакупок позволит заметно сэкономить, а деньги направить, например, на повышение зарплат. В центре внимания также оптимизация пенсионного обеспечения, эффективное обращение с отходами, импортозамещение.
Еще до Нового года глава государства анонсировал встречу с правительством в первые недели января. Правда, речь тогда шла о подведении итогов работы за год.
Алена Сырова, корреспондент:
Это основное и неизменное требование Александра Лукашенко звучит из совещания в совещание. Не стала исключением и сегодняшняя встреча с руководством правительства. Глава государства, упреждая все вопросы в начале прямого диалога, отметил: жизнь не стоит на месте, должны меняться и мы, и наши подходы. Но важно делать это поступательно, уж точно не революционными методами – не для того годами выстраивали основные принципы государственной экономической политики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И коль в центре государственной политики человек, то начнем с базового – доступности жилья. В 2020 году мы планируем ввести 4 миллиона квадратных метров, практически четверть из них – с господдержкой для тех, кто нуждается. Жилье относительно доступно, ведь этим занимаются государственные застройщики, и по закону они не могут зарабатывать на продаже больше 5 %. Те же, кто строит жилье на коммерческой основе, ограничений не имеют. Иногда «навар» на желающих обзавестись своими квадратными метрами достигает 40 %.
Александр Лукашенко:
Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально. Если мы, имея жилье, или присутствующие здесь, имея жилье, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят, и забыли о нуждах людей, это плохо.
Я это не забыл. И было поручение, притом оно уже на практике апробировано. У нас небогатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы.
С ограничением рентабельности до 5 % некогда в экспериментальных целях начал работать и Минский завод эффективных строительных конструкций. Именно с таким условием им выделили земли: построили квартиры, получили свои 5 % прибыли, а после отдали дома в распоряжение государству. Практика показала, что даже с такой рентабельностью само предприятие вполне успешно развивается. Так почему бы по такому пути не пойти всем желающим строить жилье на коммерческой основе? Правительство предложило именно таким образом снизить стоимость квадратных метров. Президент поддержал.
Владмир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вопрос стоит именно прибыли – это разница между стоимостью и ценообразованием при продаже квадратного метра.
Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, потому нам важно максимально эффективно распоряжаться государственными деньгами. Наша казна ежегодно теряет более 1,5 миллиарда долларов из-за деятельности, по сути, перекупщиков. Они покупают товары у производителей, а после перепродают по несколько раз, в итоге конечная цена взлетает до небес. И если раньше это касалось в основном поставок с внешних рынков, то сейчас корень проблемы уже внутри страны. Чтобы исключить коррупцию и сделать госзакупки прозрачными, весь процесс оцифруют. Уже сейчас в тестовом режиме работает созданная в июле 2019-го информационно-аналитическая система управления этой сферой.
Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня, учитывая, что этот электронный продукт пока не создан в полноценном виде, именно в этой сфере у нас были наибольшие коррупционные проявления. Поставлена четкая задача тоже оцифровать весь этот процесс, чтобы экспертное сообщество, журналисты могли, пользуясь соответствующими информационными ресурсами, анализировать закупки тех или иных организаций, государственных органов. Эта задача до конца года должна быть решена.
Еще один вопрос – эффективного обращения, на этот раз с отходами. Президент давно и регулярно призывает белорусов задуматься не просто об экологии, но и об экономическом эффекте. Мусор может быть источником энергии. Например, в Швеции около 30 % электростанций страны работают именно на отходах. А в Германии их сжигают и получают энергию и таким образом освещают дома.
Александр Лукашенко:
Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия. Развитие страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора.
Президент сегодня поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой.
Опросы показали: 70 % белорусов очень даже «за» такой подход. Правда, на его внедрение уйдет порядка двух лет. Система охватит не только городские торговые сети, но и сельские магазины, и позволит в конечном счете на 10 % сократить количество отходов, которые захоранивают на полигонах.
Владмир Кухарев:
Совещание у главы государства длилось около трех часов. В очередной раз затронули тему импортозамещения – Президент напомнил правительству, что эта тема все еще на особом контроле.
За закрытыми дверями разгорались жаркие дискуссии по каждому из вопросов. Некоторые из них, например, возможность досрочно получать пенсию тем, кто работает в неблагоприятных условиях, остались открытыми – их обсуждение будет продолжено, ведь каждое принятое решение влияет на жизнь отдельно взятого человека, и здесь уж точно ошибиться нельзя.
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Новости Беларуси. Цены на жилье, посредничество и пенсии. Важнейшие социально-экономические темы 14 января обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе...
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