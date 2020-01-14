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Белорусского артиста на концерте в Москве приняли за самозванца
Источник материала: Tut.by
На концерте белорусской группы «Петля Пристрастия» в московском «Главклуб Green Concert» охрана приняла фронтмена Илью Черепко-Самохвалова за пьяного фаната и попыталась вывести со сцены. Об инциденте рассказала жена музыканта в Facebook.
Вероятней всего, охрана запуталась из-за того, что до этого один из посетителей концерта выпрыгнул на сцену и сиганул обратно в зал. Не разобравшись, охрана приняла фронтмена за того самого залезшего на сцену фаната и попыталась вывести вокалиста «Петли» со сцены.
— Ну я и пошел. Мне интересно стало, что я уже такого сделал. Но тут [музыканты группы] Тимофей и Ваня побросали инструменты и давай на них реветь, — рассказал об инциденте сам фронтмен.
Все закончилось благополучно, у коллег получилось вернуть лидера белорусского коллектива на сцену. «Знаменитый музыкант, что поделать», — пошутил над ситуацией Черепко-Самохвалов.
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На концерте белорусской группы «Петля Пристрастия» в московском «Главклуб Green Concert» охрана приняла фронтмена Илью Черепко-Самохвалова за пьяного фаната и...
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