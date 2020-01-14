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Старый Новый год. Как появился этот удивительный праздник?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 января большинство белорусов отмечают старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбежка в 13 дней связана с разницей двух календарей. По григорианскому, светскому живут католики и протестанты, по юлианскому – православные. Сегодня в храмах сразу два праздника: Двунадесятый, Обрезание Господне – ветхозаветная традиция, которая трансформировалась в желании отсечь от себя все греховные привычки; и день памяти Василия Великого, религиозного философа и догмата, автора одной из трех литургий – центральной службы христианского богослужения.
В народе этот день еще называют старым Новым годом. Коллизия – со времен Петра Первого. Вместо церковного новолетия 1 сентября смену года стали отмечать по западной традиции 1 января. А уже после революции власти Советов перешли на григорианское летосчисление. Православную церковь Беларуси дважды пытались перевести на григорианские рельсы. Правда, ни к чему кроме раскола это не привело.
Протоиерей Сергей Гордун, проректор Института теологии им. СВВ Мефодия и Киррилла БГУ:
Календарную тему обсуждают даже в ООН. Самые смелы реформисты предлагают объединить сразу все календари в один. Мол, так будет легче и экономически целесообразнее. Но во многоликом мире у народов сложились свои правила измерения временных отрезков. А белорусы от разбежки в две недели могут получить пользу. Те, у кого не получилось начать жизнь с чистого листа 1 января, могут это сделать сегодня.
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Новости Беларуси. 14 января большинство белорусов отмечают старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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