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Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

14.01.2020 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На карте добра акции «Наши дети» отмечены более сотни учреждений, а благотворительная помощь марафона чудес составила 1 миллион 300 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Средства направили на подарки и поздравления маленьким белорусам. Это не только сладости, но и бытовая, компьютерная техника, игры, спортивные тренажеры и, безусловно, внимание к каждому ребенку.

Самые яркие и трогательные моменты – в репортаже Ксении Худолей.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Накануне Нового года Лиля загадала желание: профессиональные наушники и планшет. Не для хвастовства, а чтобы слышать музыку и создавать собственные хиты. Звуки для 12-летней девочки – целая жизнь. Она с рождения живет в темноте, учится в школе для незрячих и без стеснения выступает на сцене. Сделать мечту былью маленькой вокалистке помогли ее ровесницы. Учащиеся Могилевского колледжа искусств целую неделю выступали в городском универмаге и собирали деньги на мечту.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Лилия Курик:
Новый год – это просто волшебный праздник. Мне нравится, когда много народа, на меня все смотрят. Все, в общем, отлично.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

В рамках акции «Наши дети» более миллиона маленьких белорусов получили подарки и поздравления: сладости, компьютеры и планшеты, спортивные тренажеры и, конечно, внимание. За время доброго марафона благотворителям удалось собрать более миллиона рублей.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Самые яркие моменты останутся в памяти детей теплыми воспоминаниями. Это и главная елка страны, и изящные балы во всех регионах, и встречи с теми, кто всегда готов помогать.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Эдуард Томильчик, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
Министерством образования также проводился сбор средств для акции «Наши дети». Собрано порядка 30 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено спортивное оборудование, спортивное снаряжение. Это снаряжение будет передано в сельские школы в каждом из регионов Республики Беларусь.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Впервые старт благотворительного марафона был дан одновременно во всех областях. В маршруте добра за месяц были отмечены 122 точки. Это школы-интернаты, детские дома, центры реабилитации и больницы. Ребята не только принимали гостей, но и сами становились участниками масштабных мероприятий.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Свой билет на Рождественский хоккейный турнир на приз главы государства получил и маленький Родион, воспитанник одного из столичных приютов. За несколько дней до Нового года он встретил своих спортивных кумиров. Тогда в гости к ребятам с непростой судьбой приехали известные белорусские спортсмены. А уже через неделю Родион оказался среди тысяч зрителей хоккейных баталий.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Родион Давыдович:
Конечно, там не просто наши белорусы играют. Там играет даже наш Президент, Григорьевич Александр Лукашенко. Мне даже матч очень понравится, потому что он проходил не на «Минск-Арене», а на «Чижовка-Арене». «Чижовка-Арену» я знаю очень хорошо. Я там уже был: смотрел матчи и катался там на катке.

Я хочу стать трехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

Для акции, которая стала доброй традицией, следующий год – юбилейный. Четверть века наши дети продолжают верить в чудо и верить нам.

Благотворительная помощь акции «Наши дети» составила 1 миллион 300 тысяч рублей

 Ксения Худолей, корреспондент:
 И пусть череда зимних праздников завершилась и пришла пора прятать украшения до следующего года, ярких эмоций нашим детям хватит для того, чтобы сделать шаг навстречу своим заветным мечтам. Ведь у чудес нет срока годности, а для волшебства любое время подходящее.

Люди в материале: Лилия Курик, Эдуард Томильчик, Родион Давыдович, Ксения Худолей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На карте добра акции «Наши дети» отмечены более сотни учреждений, а благотворительная помощь марафона чудес составила 1 миллион 300 тысяч рублей,...
 
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