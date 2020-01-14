Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевое поражение от московского ЦСКА (1:5).

— Поздравляю Игоря и его команду с победой. Мне понравилось желание, с которым мы сегодня вышли на лед. У нас в составе было много молодых игроков, нашей главной целью было забрать у ЦСКА время и пространство на площадке. Мы знали, что они очень опытная и талантливая команда. Единственная возможность дать себе шанс на победу в этом матче была в том, чтобы активно играть в давление, отлично кататься, играть быстро и надежно. И мы делали это в первом периоде. Всего одна небольшая ошибка в зоне защиты — и мы уже уступаем 0:1.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во втором периоде мы играли так же хорошо, даже контролировали ход игры в некоторые моменты, но опять-таки допустили одну незначительную ошибку, где-то начали слишком уважать оппонента, и счет стал уже 0:2. Команды уровня ЦСКА заставляют тебя платить за такие ошибки.

В третьем периоде мы продолжали бороться, не опускали руки, смогли сократить разницу в счете, но снова начали проявлять слишком много уважения, стали давать больше пространства и времени для «армейцев», и они снова заставили нас заплатить за это. Думаю, наши молодые игроки получили большой опыт от этого матча. Да, мы сделали несколько ошибок, будем работать над их исправлением и становиться лучше.

— Команда хорошо начала 2020-й календарный год. Где вы находите дополнительную мотивацию для игроков?

— В первую очередь это вопрос гордости. Мы будем сражаться до последнего в каждом матче. Мы хотим развиваться и становиться лучше. И если игроки хотят остаться в команде в будущем, то оставшиеся матчи — это отличный способ доказать это. Сегодня был тяжелый матч против сильного оппонента, это было отличной проверкой для нас. В то же время мы увидели, сколько нам еще предстоит работать, чтобы однажды играть так же, как ЦСКА сегодня.