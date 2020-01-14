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В многоэтажках Лиды и Березовки устанавливают подъёмники для инвалидов-колясочников (видео)
Источник материала: Lida.Info
В многоэтажках Лидского района устанавливаются наклонные подъёмники для лиц с ограниченными возможностями. Шесть таких монтируются в домах Лиды и один – в доме в Березовке, сообщает
В Лидском районе проживает более 260 человек, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках. Если для здорового не составляет особого труда выходить на улицу, то для них ступени многоэтажек становятся преградой. Проблему могут решить специальные подъемники, и такие уже были установлены ранее.
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В многоэтажках Лидского района устанавливаются наклонные подъёмники для лиц с ограниченными возможностями. Шесть таких монтируются в домах Лиды и один – в доме в...
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