В многоэтажках Лиды и Березовки устанавливают подъёмники для инвалидов-колясочников (видео)

Источник материала: Lida.Info

В многоэтажках Лидского района устанавливаются наклонные подъёмники для лиц с ограниченными возможностями. Шесть таких монтируются в домах Лиды и один – в доме в Березовке, сообщает «Лида-ТВ» .

В Лидском районе проживает более 260 человек, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках. Если для здорового не составляет особого труда выходить на улицу, то для них ступени многоэтажек становятся преградой. Проблему могут решить специальные подъемники, и такие уже были установлены ранее.