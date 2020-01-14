Виталий Артист выпустил клип с популярным у молодежи исполнителем

Источник материала: Tut.by

Виталий Артист, в прошлом лидер группы «Без Билета», и популярный сейчас среди молодежи исполнитель Homie выпустили фит. На совместный трек «Мой ангел» они также сняли клип, режиссером которого стал Антон Мамоненко.

Белорусский исполнитель Homie, он же Антон Табала, сказал, что хотел сделать лирическую композицию в своем узнаваемом стиле вместе с человеком, который тонко чувствует природу вещей. Предложил Артисту поработать вместе — и остался доволен результатом.

— Получилось именно то, что я слышал в своей голове ночами, — прокомментировал Homie.

Виталий Артист отметил, что Антон дал ему полную свободу в сочинении припева к песне.

— Это добавило эмоций — кайфово поразгонять волны фантазии своего внутреннего океана вдохновения. Получилась атмосферная история от нормальных пацанов! — сказал Виталий.

Режиссером видео выступил молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию клипов для Макса Коржа, NaviBand, Homie, а также блогера Влада Бумаги.

Homie совсем скоро даст концерт в столице Где: клуб «Брюгге» Когда: 25 января, суббота, 19.00 Сколько: от 25 рублей за стандартный билет до 60 рублей за VIP-билет (вход на концерт + фото с артистом + место за столиком) Купить билет

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