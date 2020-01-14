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МАЗ встал вертикально! И все же примчал вторым на 9-м этапе ралли «Дакар»

14.01.2020 22:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский капотник заметно набрал темп и чуть не перевернулся, но все же занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Благополучно преодолели спецучасток и другие экипажи команды, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Девятый этап завершился в саудовском поселке Харад. На спецучастке длиной 410 километров гонщики окунулись в классическое бездорожье с камнями и песками. Для белорусских экипажей все сложилось удачно: этап проехали ровно, хотя и с опасными моментами.

Капотник под управлением Сергея Вязовича показал второе время — 3 часа 37 минут. Победителем снова стал россиянин Андрей Каргинов, который был на 4 минуты быстрее. В общем зачете белорусы идут третьими: до лидера не хватает 68 минут, а до второго места — полчаса.


«Неудачно стартовали в глубине таблицы вперемешку с джипами. Пришлось попотеть, чтобы вырваться из пыли. А вот на второй части даже начали засыпать: идеальная ровная дорога, местами включал круиз, чтобы педаль газа не держать, а то нога устала, — рассказывает пилот Сергей Вязович. — Но километров за 50 до финиша появились песчаные холмики с камнями».

Как раз на песчаных горках и случился самый опасный инцидент. «Мы наехали на две волны, и неудачно сработала задняя подвеска: высоко ее подбило. Машина практически вертикально встала на переднюю ось и передними кронштейнами ударилась в камни, да так, что сломались две рессоры. Но, слава Богу, не перевернулись, хотя пару градусов отделяло. На мой взгляд, это был самый опасный момент в гонке», — отмечает глава команды.

МАЗ Алексея Вишневского также преуспел: пришел седьмым. Его время — 3 часа 44 минуты, отставание — 11 минут. В генеральной классификации экипаж сохраняет восьмую позицию, проигрывая 4 часа 26 минут.

«Первые 100 километров было много камней — нормально нас потрясло. А потом ехали на максимальной скорости. День прошел без остановок, все хорошо», — лаконично описал этап пилот Алексей Вишневский.


Александр Василевский оказался на этапе 11-м. Трасса покорилась за 3 часа 48 минут, что почти на 15 минут больше в сравнении с лидером ралли. Такая же строчка у «камиона» и в турнирной таблице, где он отстает на 5 часов 30 минут.

Десятый ралли-заезд свяжет Харад с городком Шубайта. Это будет первая часть марафонского этапа: сначала экипажам предстоит проехать 534 «боевых» километра, а после ночевки в закрытом парке гонка продолжится. Пилотам надо будет не только показать хорошее время, но и сохранить автомобили.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

 
 
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Девятый этап завершился в саудовском поселке Харад. На спецучастке длиной 410 километров гонщики окунулись в классическое бездорожье с камнями и песками.
 
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