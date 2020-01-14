Белорусский футболист претендует на «Золотую бутсу»

Новобранец ЦСКА Илья Шкурин занимает промежуточное 6-е место рейтинге бомбардиров, которые претендуют на "Золотую бутсу" по итогам сезона-2019/20. В активе белоруса 19 забитых мячей.





Лидирует в списке Чиро Иммобиле, опередивший баварца Роберта Левандовски. Нападающий "Лацио" набрал 40 баллов, забив 20 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 13-е место.







