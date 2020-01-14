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16 января — Единый день информирования

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

16 января — Единый день информирования

по теме: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Вороновская сельхозтехника» (8.00, зал заседаний).

Районные информационно-пропагандистские группы встретятся с трудовыми коллективами Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (8.00, зал заседаний), КСУП «Дотишки» (9.00, зал заседаний административного здания предприятия); отдела внутренних дел Вороновского райисполкома (9.00, зал заседаний РОВД); Вороновского районного военного комиссариата (16.00, зал заседаний).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Бастунского сельсовета» (15.00, помещение ГУО «Учебно-педагогический комплекс «Бастунские ясли-сад-базовая школа»).

 

Прямую линию проведет заместитель председателя Вороновского райисполкома

18 января с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович Ясинский по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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по теме: «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения». Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым...
 
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