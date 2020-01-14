|
Минское «Динамо» уступило ЦСКА. Это второе поражение подряд
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает
"Зубры" потерпели второе поражение подряд.
ЦСКА — Динамо Мн — 5:1 (1:0, 1:0, 4:1)
ЦСКА: И.Сорокин; Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев; Блажиевский — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов; Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов (к) — Калинин; Чмыхов — Ртищев, М.Сорокин — Карнаухов — Толчинский.
ДИНАМО: Толопило; Морроу — Готовец, Аносов — Спунер — Принс; Знахаренко — Достанко, А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Еременко, Мартынов — Демков — Дроздов; Китаров — Павленко — Павлович; Денисов, Грецкий.
ШАЙБЫ: 1:0 — Блажиевский (М.Сорокин, 13.03). 2:0 — Капризов (Марченко, 37.50). 2:1 — Знахаренко (Павленко, 42.54). 3:1 — Шалунов (Окулов, Секач, 45.03). 4:1 — Слепышев (49.17). 5:1 — Окулов (Науменков, Шалунов, 57.38).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает pressball.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)