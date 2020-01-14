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Минское «Динамо» уступило ЦСКА. Это второе поражение подряд

14.01.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает pressball.by.

"Зубры" потерпели второе поражение подряд.

ЦСКА — Динамо Мн — 5:1 (1:0, 1:0, 4:1)

ЦСКА: И.Сорокин; Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев; Блажиевский — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов; Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов (к) — Калинин; Чмыхов — Ртищев, М.Сорокин — Карнаухов — Толчинский.

ДИНАМО: Толопило; Морроу — Готовец, Аносов — Спунер — Принс; Знахаренко — Достанко, А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Еременко, Мартынов — Демков — Дроздов; Китаров — Павленко — Павлович; Денисов, Грецкий.

ШАЙБЫ: 1:0 — Блажиевский (М.Сорокин, 13.03). 2:0 — Капризов (Марченко, 37.50). 2:1 — Знахаренко (Павленко, 42.54). 3:1 — Шалунов (Окулов, Секач, 45.03). 4:1 — Слепышев (49.17). 5:1 — Окулов (Науменков, Шалунов, 57.38).
 
 
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Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает pressball.by.
 
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