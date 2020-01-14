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Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась

14.01.2020 21:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Австралийка призвала своих фанатов не следовать культу диет и рассказала свою историю.

По информации Daily Mail, Кейт Ритер получила массовую поддержку после того, как она поделилась фотографиями, где видна трансформация тела девушки за шесть лет.

Ритер призвала своих фанатов не следовать культу диет. Кейт призналась, что ей сложно смотреть на старые фото и вспоминать о своей одержимости диетами.

Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась
Фото: instagram.com/dedikated_lifestyle

«Мне очень тяжело смотреть на старые фотографии и вспоминать, какой я тогда была», – поделилась Кейт в соцсетях. «Не из-за того, что я хотела бы вернуться в ту же форму, нет – мне это напоминает об одержимости собственной фигурой».

Девушка заявила, что раньше ей часто приходилось пропускать встречи с друзьями, она упускала возможности больше проводить времени с семьёй и близкими – большую часть ее времени отнимали изнурительные тренировки в тренажерном зале.

«Эти фотографии напоминают мне о ежедневных взвешиваниях, тайных перекусах и о постоянном желании стать худее».  

Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась
Фото: instagram.com/dedikated_lifestyle

Но больше всего они напоминают Кейт о постоянной грусти, недовольстве и неуверенности в себе. Сейчас фитнес-блогер считает, что худоба не может сделать жизнь существенно лучше.

«Вы не станете гораздо счастливее и не найдете чувство удовлетворения. Я предпочитаю свободно выбирать себе еду, чем быть одержимой диетами, постоянно переживать по поводу своего веса и судорожно подсчитывать калории в листьях салата».

Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась
Фото: instagram.com/dedikated_lifestyle

Пост нашел поддержку среди 142 тысяч подписчиков девушек, которым пришлось по душе ее позитивное послание.

«С тех пор, как я набрала вес за последние 3-4 года, меня мучали мысли, что мне нужно срочно похудеть. Но сейчас я гораздо счастливее и, как ни странно, здоровее, чем когда была худой», – поделилась в комментариях одна из подписчиц. «Это потрясающе, ты настоящий предмет вдохновения. Непросто перестроиться и начать думать в таком ключе», – продолжил другой комментатор. 

Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась
Фото: instagram.com/dedikated_lifestyle

Впервые Кейт привлекла внимание общественности в 2016 году, поделившись историей о том, как она похудела на 50 кг.

В 2019 году девушка призналась, что она была одержима поддержанием формы и нездоровым желанием стать еще худее, чтобы не нашлось такого платья, которое было бы ей мало.

С тех пор Кейт опубликовала множество фотографий в купальнике, в подписях к которым она высказывалась о довольстве своим телом, а подобные бодипозитивные сообщения принесли ей тысячи подписчиков в Instagram.

Парни впервые увидели своих девушек без макияжа. И вот как отреагировали (читать далее).

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Австралийка призвала своих фанатов не следовать культу диет и рассказала свою историю. По информации Daily Mail, Кейт Ритер получила массовую поддержку после того, как...
 
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