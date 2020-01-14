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Девушка отказалась от диет и за шесть лет невероятно изменилась
Источник материала: СТВ
Австралийка призвала своих фанатов не следовать культу диет и рассказала свою историю.
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Ритер призвала своих фанатов не следовать культу диет. Кейт призналась, что ей сложно смотреть на старые фото и вспоминать о своей одержимости диетами.
«Мне очень тяжело смотреть на старые фотографии и вспоминать, какой я тогда была», – поделилась Кейт в соцсетях. «Не из-за того, что я хотела бы вернуться в ту же форму, нет – мне это напоминает об одержимости собственной фигурой».
Девушка заявила, что раньше ей часто приходилось пропускать встречи с друзьями, она упускала возможности больше проводить времени с семьёй и близкими – большую часть ее времени отнимали изнурительные тренировки в тренажерном зале.
Но больше всего они напоминают Кейт о постоянной грусти, недовольстве и неуверенности в себе. Сейчас фитнес-блогер считает, что худоба не может сделать жизнь существенно лучше.
«Вы не станете гораздо счастливее и не найдете чувство удовлетворения. Я предпочитаю свободно выбирать себе еду, чем быть одержимой диетами, постоянно переживать по поводу своего веса и судорожно подсчитывать калории в листьях салата».
Пост нашел поддержку среди 142 тысяч подписчиков девушек, которым пришлось по душе ее позитивное послание.
«С тех пор, как я набрала вес за последние 3-4 года, меня мучали мысли, что мне нужно срочно похудеть. Но сейчас я гораздо счастливее и, как ни странно, здоровее, чем когда была худой», – поделилась в комментариях одна из подписчиц. «Это потрясающе, ты настоящий предмет вдохновения. Непросто перестроиться и начать думать в таком ключе», – продолжил другой комментатор.
Впервые Кейт привлекла внимание общественности в 2016 году, поделившись историей о том, как она похудела на 50 кг.
В 2019 году девушка призналась, что она была одержима поддержанием формы и нездоровым желанием стать еще худее, чтобы не нашлось такого платья, которое было бы ей мало.
С тех пор Кейт опубликовала множество фотографий в купальнике, в подписях к которым она высказывалась о довольстве своим телом, а подобные бодипозитивные сообщения принесли ей тысячи подписчиков в Instagram.
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Австралийка призвала своих фанатов не следовать культу диет и рассказала свою историю. По информации Daily Mail, Кейт Ритер получила массовую поддержку после того, как...
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