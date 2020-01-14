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19 января в Лиде можно будет окунуться в крещенскую купель
Источник материала: Lida.Info
19 января православные верующие отметят великий праздник Крещения Господня.
По традиции в этот день в Лиде состоится Крестный ход – «Хождение на Иордань» с освящением вод Лидского озера. Крестный ход отправится от Свято-Михайловского Собора по улице Советской. Начало в 16 часов.
После освящения воды Лидского озера все желающие смогут окунуться в крещенскую купель.
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19 января православные верующие отметят великий праздник Крещения Господня. По традиции в этот день в Лиде состоится Крестный ход – «Хождение на Иордань» с...
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