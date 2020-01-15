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«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

15.01.2020 00:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баба-Яга, Попандопуло и главный персонаж – «Коник». Шумно и весело – от дома к дому – колядующие отмечают Щодрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самобытный колядный праздник прошел на Полесье. Недавно уникальный карнавальный обряд включили в список нематериальных культурных ценностей Беларуси.

Кристина Протосовицкая окунулась в атмосферу вместе с местными жителями.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Это наш пресловутый Коник. Он как палочка-выручалочка – самый главный он у нас.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

По легенде этот «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Этому «конику» несколько десятков лет. Весит он больше 30 килограммов. В семье Владимира Ивановича – потомственного горочука – готовиться к «Коникам» начинают за несколько месяцев. Снабдить костюмами нужно без малого дюжину человек. Каждая маска создается вручную.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Берем крахмал, мочим, пластилином облепляем. Так, чтобы нос был, скулы. И все, потом разрисовываем.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Ее раскрасят, и маска Попандопуло готова. Николаю 27, к семейной традиции приобщился в 12. За все время пропустил колядки лишь раз – служил в армии. В доме семьи Кузьмич проходит общий сбор компании – одной из нескольких десятков в Давид-Городке.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Цыганка, Черт, Баба-Яга и главный среди них – Коник. Большие компании ряженых обходят до пяти десятков домов за вечер. И в каждый заходят с веселой песней.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Традиционная колядная песня на «Коники» – это более 20 куплетов. В компанию всегда берут музыкантов.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Под крышей этого дома, который насчитывает уже сотню лет, собрались четыре поколения родственников. Самому младшему нет и года. Зато уже встречает «Коника».

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Семья Лыпко, жители Давид-Городка:
Чем больше гостей, тем лучше в этот день. Больше приглашаешь – больше прибавляется.

Шумные и веселые, они заходят в каждый дом, чтобы пожелать всего самого лучшего в будущем году.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Людям счастье приносим, поздравляем людей, здоровья им желаем, всего самого наилучшего.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
Вось гэтыя дыялогі, якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі, шчадроўнікамі і гаспадарамі, гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымаць традыцыю.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Неугомонные колядовщики останавливают в городе машины – в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершается праздник на главной площади города.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Иваново, Пинск, Житковичи, а еще Псков и Москва. Ежегодно присоединяются ряженые из других городов и стран.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Марина Менщикова, жительница Москвы (Россия):
Мы очень хотим, чтобы ваш праздник расширялся и приезжали люди со всего мира. Чтобы это был настоящий такой международный фестиваль.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Новый статус нематериальной ценности Беларуси – чем не повод не только сохранять редкую и самобытную традицию, но и вдохнуть в нее новую международную жизнь?

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Татьяна Володина, Марина Менщикова
 
 
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Новости Беларуси. Баба-Яга, Попандопуло и главный персонаж – «Коник». Шумно и весело – от дома к дому – колядующие отмечают Щодрики, сообщили в программе Новости...
 
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