Источник материала: Новости Волковыска

В 2020 году ещё два новых зарубежных телеканала получили разрешение на вещание своей информационной продукции на территории Беларуси. Теперь беларусы смогут смотреть телеканалы «Ginger» и «Телепутешествия HD».

Названные телепрограммы будут распространяться на территории Беларуси в течение 3-х лет без изменения формы и содержания, сообщается на сайте Министерства информации. Оба телеканала – российские, с развлекательным и познавательным контентом.

«Телепутешествия HD» – это познавательный телеканал, посвященный экстремальным и необычным путешествиям и дикой природе планеты.

«Ginger» или «Капитан Фантастика» – это интерактивный телеканал для детей 4-12 лет с мультфильмами, сериалами, кино, музыкальными и развлекательными программами.