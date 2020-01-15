«Нарушений не выявлено». Продолжение истории со столбами «по центру дороги» в деревне под Гродно

Источник материала: Tut.by

История с опорами линии электропередачи, которые, по мнению жителей деревни Каролино, установлены посреди «проезжей части», получила продолжение: после публикации материала на место выезжала целая делегация представителей разных ведомств Гродно. Какие выводы сделала комиссия? Мы получили официальное объяснение, почему столбы установлены именно так.



Фото предоставлено читателем

10 метров — под «космические» инженерные сети

В четверг в Каролино приехали представители «Гродноэнерго», «Гродногиспромстроя», «УКС Гродненского района», филиала «СМУ-4» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и райисполкома, чтобы на месте определить, есть ли проблема и нужно ли переносить электроопоры.

— Четких ответов мы не получили, но кое-что прояснилось, — говорит Юрий Богдан, житель переулка. — Нам сказали, что опоры и дорога были изначально так обозначены на генплане (правильно этот документ все же называть «схема землеустройства». — Прим. TUT.BY). Нам объяснили, почему столбы не выставили вдоль границ участков. Оказывается, проектировщики сделали отступ от границ участков специально: там якобы будет коридор для других коммуникаций — воды, газа и центральной канализации. И что без такого коридора проект электролинии не прошел бы экспертизу.



Фото предоставлено читателем

Такие объяснения кажутся логичными и правильными, но местные жители считают, что все эти запроектированные коммуникации — «космические», в перспективность которых никто не верит.

— Потому что про перспективу здесь не думают, и эта электролиния является тому доказательством, — продолжает Юрий. — Вот смотрите: АЭС строят уже несколько лет, параллельно в стране ведется модернизация электросетей, чтобы после запуска как можно больше потребителей пользовались электроэнергией. Об этом говорит и введение новых дешевых тарифов для отопления. А нам запроектировали и построили новую электролинию — всего 7,5 кВт на дом. При этом перспективы, что к нам подведут газ, очень расплывчатые.

— У нас сложилось впечатление, что все, кто приехал на встречу, понимали, что столбы поставлены вне логики, земля между участками в проезде использована нерационально, — говорит Юрий.



Фото: Newgrodno.by

Расстояние между участками и столбами члены комиссии перемерили. Вывод: все опоры стоят по проекту, который соответствует генплану. Стоит признать, что хоть и выглядят столбы по центру переулка странно, но они действительно соответствуют документам. И формально все, кто проектировал или устанавливал опоры, правы.

«Будет вам дорога»

Вчера у жителей Каролино был новый повод для удивления: в деревню пригнали строительную технику. Рабочие сказали, что будут делать дорогу между линией электроопор и участками.

— Нам сказали, что у нас не улица, а «основной проезд», — говорит Юрий. — В ТПК говорится, что он должен иметь две полосы движения по 2,75 м каждая плюс обочины по метру с каждой стороны (итого — 7,5 метра). Нам же сказали, что наш проезд запланирован шириной в 3,7 метра. И на некоторых участках дорога будет проходить ровненько по забору. И это при том, что ширина проезда позволяет сделать нормальную дорогу, не жаться к границам участков.



Фото предоставлено читателем

От людей поступило рациональное предложение — передвинуть три опоры ближе к заборам.

— Представители «Гродноэнерго» высказались в том ключе, что могут это сделать, но для этого нужно письмо от УКС, — говорит Юрий. — Работник из УКС и представитель проектировщиков сказали, что переставить столбы не так просто: нужно вносить изменения в проект, заново проходить экспертизу — это займет несколько месяцев.

Члены комиссии заявили собравшимся, что окончательное решение будет принято после совещания в райисполкоме.

Что решили?

И, похоже, совещание состоялось. В официальном комментарии РУП «Гродноэнерго» для TUT.BY говорится, что «по результатам обследования комиссией не выявлено нарушений при производстве работ. Основания для приостановки строительства объекта и изменения проектного решения отсутствуют».

Кроме того, в письме объясняется, что дорога, которой пользовались люди, «сделана без согласования с землеустроительными службами и не учитывает размещение перспективных подземных коммуникаций и воздушной линии электропередачи, запланированных проектной документацией».

В письме сообщается о результатах обследования рабочей комиссией участка воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, о котором идет речь в статье « Почти анекдот : опоры электролинии в белорусском поселке построили прямо по центру дороги».

Выявлено следующее (далее — содержание письма):

«Строительство объекта производится в соответствии с разработанной ОАО «Институт «Гродногипрострой» проектной документацией и планом размещения перспективных инженерных коммуникаций (сетей водопровода, бытовой канализации, газопровода), для которых предусмотрен коридор с одной стороны воздушной линии и проезд с другой стороны воздушной линии электропередачи. Опоры воздушной линии электропередачи 0,4 кВ установлены в соответствии с проектным решением с учетом параллельного размещения коридора для строительства проездов и перспективных инженерных коммуникаций. На опорах смонтированы светильники для наружного освещения проезда. Работа по выполнению строительно-монтажных работ линии электропередачи продолжена, завершение планируется до 31 января текущего года».

По информации КУДП «УКС Гродненского района», в настоящее время ведутся работы по инженерной подготовке территории для размещения проездов в соответствии с проектом.



Фото предоставлено читателем

Минэнерго также объяснило, почему при строительстве новой электролинии расчетная нагрузка на один жилой дом по проекту принята 7,5 кВт: «По решению исполнительного комитета в связи со строительством в 2007 году в деревне Каролино сетей газоснабжения и обращениями жителей населенного пункта по вопросу дальнейшего развития газоснабжения при разработке проекта ОАО «Институт «Гродногипрострой» использование электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения не предусматривалось. Расчетная нагрузка на один жилой дом по проекту принята 7,5 кВт», — говорится в письме.

Стоит отметить, что ответ о наличии сети газоснабжения в деревне сильно удивил людей — и тех, которые там живут, и тех, кто еще строится.

— Газ подведен только к агроусадьбе в четырех километрах от наших участков, — говорят они. — Причем трубу к ней владелец вел за свои деньги. Следовательно, чтобы подключиться к его трубе, нужно ему заплатить. А за чей счет будут прокладывать трубу к нам? Если государство, то неужели это ему выгодно?

Главное — отчитаться?

После публикации нашего материала с редакцией связался еще один местный житель — Антон Тарасевич — и рассказал о другом аспекте проблемы.

Антон приобрел участок с аукциона в 2018 году. Чуть позже узнал, что ему после ввода дома в эксплуатацию (как и остальным его соседям) нужно будет заплатить сумму за инженерные сети по постановлению Совмина № 298. При этом сетей как таковых здесь не было. Он затеял переписку с чиновниками, и ему наконец ответили, что платить за несуществующие сети он не должен. Антон считает, что именно его обращение к помощнику президента по Гродненской области Ивану Лавриновичу помогло решить и вопрос с электрификацией новой части деревни. После обращения к председателю райисполкома тот пообещал до 01.12.2019 провести электричество. В сроки обещанное не было выполнено, и Антон написал обращение на имя президента. По словам Антона, именно после этого началось «стремительное строительство электросетей».