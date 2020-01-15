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Неосторожные любители отдохнуть в жарких странах–новый тип пациентов у белорусских медиков
Источник материала: Партизан
В ожоговом отделении Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пациентов, перележавших на солнце, повстречавшихся с ядовитой рыбой, медузой или морским ежом, лечат круглый год.
Не ожог, а контакт
Кому не знакомы ощущения, когда касаешься крапивы? Жжение, боль, краснота, волдыри на коже. Все эти проявления мы привычно называем ожогом, хотя с медицинской точки зрения это неправильно. На самом деле происходит реакция кожи на контакт со жгучим растением, и то же самое случается, когда человек встречается с ядовитым представителем флоры или фауны — сухопутной или морской — в экзотических для нас странах.
"Поскольку люди называют эту реакцию ожогом, то едут за помощью к нам — и правильно делают. По сути своей лечение тогда сходно с тем, которое применяется при настоящих ожогах: термических, полученных от высокой температуры, или химических, от кислоты, щелочи, солей тяжелых металлов. Но по международному классификатору болезней МКБ-10 для этих случаев есть специальный диагноз: контакт с ядовитым морским животным, сухопутным животным, ядовитым растением. Когда мы больного вылечили и оформляем документы, то ставим шифр этих болезней", — рассказал в интервью "СБ – Беларусь Сегодня" Дмитрий Мазолевский, главный внештатный специалист по комбустиологии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Специалист объяснил: и в ожоговом отделении БСМП, которым он заведует, и в областных отделениях накоплен большой опыт лечения таких проявлений.
Тот же неприятный контакт с медузой, вызывающий повреждения на коже, может случиться и в Средиземном, и в Красном, и в Адриатическом морях. А значит, в определенной зоне риска все те тысячи соотечественников, кто выбирает отдых в Египте, Турции, Испании, Черногории, Италии, Греции… К счастью, эти травмы поддаются лечению. А области, где водятся смертельно ядовитые виды животных вроде морской осы или кольчатого осьминога, которые обитают у берегов Австралии, не входят у нас в число популярных туристических направлений.
От ежа до медузы
Пациенты, заимевшие проблемы на отдыхе, обращаются к специалистам по ожоговой травме во все сезоны. Полетел в январе наш человек в теплые края, поплавал, наткнулся на медузу — пощипало. А потом состояние ухудшается: пятно на груди становится еще больше, появляются пузыри…
!У нас был пациент с ожогом площадью в четыре ладони — ведь медузы, даже черноморские, бывают большие, например, корнероты. У мужчины была поражена поясничная область и участок грудной клетки: краснота, пузыри, выраженный зуд, боль. Это в какой-то степени напоминало ожоги 2-й степени. Рану мы успешно вылечили, недели за две она зажила. К счастью, после столкновений с медузами нам ни разу не потребовалось выполнять пересадку кожи!, — делится случаем из практики Мазолевский.
Люди с 70 — 80 процентами солнечных ожогов попадают в отделение даже в январе: так бывает, когда белокожие отдыхающие зимой дорываются до солнца. А в начале мая первые солнечные ожоги белорусы получают в Одессе. Есть любители махнуть туда на море в пятницу вечером, чтобы вернуться через день. В итоге в воскресенье вечером в приемном отделении сидят 4 — 5 "поджаренных одесситов".
И все же это чревато сильным дискомфортом. Потому тем, кто все же не уберегся и видит, что на месте контакта появляются пузыри, которые могут лопаться и обнажать раневую поверхность, доктор советует первым делом закрыть пораженную область повязкой, чтобы изолировать ее от контакта с одеждой. А уж затем обращаться к врачам или в стране отдыха, или дома по приезде.
Кстати, случаи, когда туристы прерывали отдых, чтобы скорее обратиться за медпомощью, бывали и, к сожалению, не всегда заканчивались радужно.
"Однажды мы выполнили ампутацию двух пальцев на ноге пациентке, которая наступила на ядовитого морского ежа. Местные жители порекомендовали поливать ранку уксусом, она так и делала. Да, уксус, возможно, способствует растворению иголок, но он не нейтрализует яд. Пострадавшая рассказывала, что пальцы сначала побелели и болели, потом боль прошла, и они почернели. Все это произошло за 3 дня. Когда стало понятно, что дело плохо, она примчалась в Минск. К сожалению, токсическое вещество вызвало спазм сосудов, и наступила гангрена пальцев", — вспоминает Мазолевский.
Шипы и рыбы
Сталкиваются медики и с теми, кто наступил на ядовитую рыбу, например, скорпену — тогда приходится доставать шипы из стоп. Это также грозит большими неприятностями, поэтому доктора советуют заранее подстраховываться на случай всех опасностей и надевать специальную пляжную обувь, в которой можно плавать, или гидроноски из неопрена с усиленной подошвой. Ведь ядовитые рыбы часто лежат в песке, и наибольшую опасность представляют их шипы спинного плавника. Если на них наступить незащищенной стопой, шип остается в тканях (так как он имеет зазубрины, извлечь его самостоятельно весьма затруднительно) и начнет выделять ядовитое вещество.
На базе Республиканского ожогового центра располагается курс комбустиологии БелМАПО для врачей-хирургов со всей страны, где их в том числе знакомят и с экзотическими случаями, которые перестают для нас быть редкостью.
"Чтобы его извлечь, надо проводить хирургическую операцию: рассекать ткани и удалять инородное тело. Часто, пока человек добирается до местного лечебного учреждения или к нам, ткани вокруг этого шипа уже погибают под воздействием яда. Плюс развивается раневая инфекция, ведь стопа контактирует с землей, водой. Поэтому приходится удалять погибшие участки ткани, лечить инфекцию, а потом выполнять какой-то из видов кожной пластики, чтобы устранить дефект", — рисует пугающую картину доктор Мазолевский.
Конечно, главная рекомендация при подобных ЧП — скорее бежать к врачу. Но тут есть нюансы. Часто страховки, которые есть у наших отдыхающих, предполагают оказание лишь первой помощи — до минования угрозы жизни. И не распространяются на травмы, полученные при занятиях, например, дайвингом и снорклингом. Если вы планируете подобного рода активность, заранее позаботьтесь о соответствующей страховке, чтобы не остаться должным огромные суммы за лечение. Кроме того, любуйтесь экзотикой издалека. Яркая окраска морских рыбок, растений, кораллов создана природой специально, чтобы предупредить: опасно, руками не трогать!
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В ожоговом отделении Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пациентов, перележавших на солнце, повстречавшихся с ядовитой рыбой,...
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