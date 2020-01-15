Ведомство выдало разрешения на распространение продукции телепрограмм «Ginger» и «Телепутешествия HD» без изменения их формы и содержания сроком на 3 года.
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Мининформ разрешил вещание в Беларуси двум иностранным телеканалам
15.01.2020 09:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ведомство выдало разрешения на распространение продукции телепрограмм «Ginger» и «Телепутешествия HD» без изменения их формы и содержания сроком на 3 года.
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О получении иностранными телевизионными СМИ разрешения на распространение на территории Республики Беларусь сообщили в Министерстве информации.
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