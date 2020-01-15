|
На химзаводе в Каталонии произошёл мощный взрыв. Есть жертвы
Источник материала: Партизан
На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели.
Фото: twitter.com/David87F1
На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели. Известно о восьми пострадавших. Два из них находятся в критическом состоянии, у них серьёзные ожоги. Также есть сведения о погибшем местного жителе, на которого обрушилась крыша здания — взрывная волна прошла по окрестностям предприятия. Судьба ещё одного человека неизвестна.
Власти успокаивают население, среди которого началась паника. Они утверждают, что токсичных веществ в воздухе не обнаружили, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)