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На химзаводе в Каталонии произошёл мощный взрыв. Есть жертвы

15.01.2020 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели.


Фото: twitter.com/David87F1


На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели. Известно о восьми пострадавших. Два из них находятся в критическом состоянии, у них серьёзные ожоги. Также есть сведения о погибшем местного жителе, на которого обрушилась крыша здания — взрывная волна прошла по окрестностям предприятия. Судьба ещё одного человека неизвестна.

Власти успокаивают население, среди которого началась паника. Они утверждают, что токсичных веществ в воздухе не обнаружили, пишет euroradio.fm
 
 
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На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели.
 
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