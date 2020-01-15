На химзаводе в Каталонии произошёл мощный взрыв. Есть жертвы

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На химическом заводе в испанской провинции Таррагона в Каталонии произошёл взрыв, после которого начался пожар, с огнем борются спасатели. Известно о восьми пострадавших. Два из них находятся в критическом состоянии, у них серьёзные ожоги. Также есть сведения о погибшем местного жителе, на которого обрушилась крыша здания — взрывная волна прошла по окрестностям предприятия. Судьба ещё одного человека неизвестна.