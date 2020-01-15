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Александр Серов рассказал о ранении в перестрелке

15.01.2020 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Драка в кафе закончилась для известного исполнителя Александра Серова визитом в медицинское учреждение. Артист был ранен в ногу из травматического оружия. Об этом эксклюзивно сообщает «СтарХит».


В конце прошлого года Александр проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах. На словах мужчины ситуацию они решить так и не смогли.

«Я отдыхал в кафе, — рассказывает „СтарХиту“ певец. — Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!»

На скорой Александра Николаевича доставили в институт хирургии им. Вишневского. Доктора провели процедуру по извлечению пули. «Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит, — делится Серов. — Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию».

По словам певца, в правоохранительные органы он не обращался, а обидчику удалось сбежать. «Какой суд, о чем речь? — говорит музыкант. — Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала».

 
 
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Артист был ранен в ногу из травматического оружия.
 
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