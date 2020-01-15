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Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8: теперь и с бензиновым мотором V8
Источник материала: Tut.by
В прошлом году Audi вывела на европейский рынок «паркетники»
Это тот же битурбомотор V8 объемом 4 л, который уже устанавливается на модели RS6 Avant,
Как и у версий с дизелем, работает бензиновый V8 на SQ7 и SQ8 в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. При этом в «базе» у машин для американского рынка имеются управляемые задние колеса (могут отклоняться на угол до 5 градусов, помогая вписаться в поворот и повышая стабильность во время перестроений), за доплату доступны спортивный задний дифференциал и активные стабилизаторы.
На американском рынке SQ7 и SQ8 появятся весной этого года, стоимость в Audi пока не озвучили.
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Вслед за дизельными версиями Audi SQ7 и SQ8 обнародованы данные и бензиновых модификациях «разогретых» кроссоверов.
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