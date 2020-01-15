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Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8: теперь и с бензиновым мотором V8

15.01.2020 10:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году Audi вывела на европейский рынок «паркетники» SQ7 (в обновленным виде) и SQ8 с 4-литровым турбодизелем V8 с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем. Теперь настал черед рынка США, где компания будет продавать парочку с более мощной бензиновой «восьмеркой».



Это тот же битурбомотор V8 объемом 4 л, который уже устанавливается на модели RS6 Avant, RS Q8 и Lamborghini Urus. Но в случае с SQ7 и SQ8 двигатель настроен на меньшую отдачу — 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Тем не менее это не помешало бензиновым SQ7 и SQ8 стать без малого на полсекунды быстрее дизельных «собратьев» при наборе первой «сотни» — 4,3 секунды против 4,8 секунды. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч.


Как и у версий с дизелем, работает бензиновый V8 на SQ7 и SQ8 в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. При этом в «базе» у машин для американского рынка имеются управляемые задние колеса (могут отклоняться на угол до 5 градусов, помогая вписаться в поворот и повышая стабильность во время перестроений), за доплату доступны спортивный задний дифференциал и активные стабилизаторы.


На американском рынке SQ7 и SQ8 появятся весной этого года, стоимость в Audi пока не озвучили.

 
 
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Вслед за дизельными версиями Audi SQ7 и SQ8 обнародованы данные и бензиновых модификациях «разогретых» кроссоверов.
 
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